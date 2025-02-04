Таких країн небагато: в Раді описали економіку України трьома словами

Вже другий рік поспіль економіка України демонструє відновлювальне зростання

Попри повномасштабну війну українська промисловість зазнала значних втрат, проте попри це в Україні зростає ВВП (валовий внутрішній продукт). Країн, які демонстрували б зростання ВВП під час повномасштабної війни у світі небагато.

Про це в інтерв’ю головному редактору "Телеграфу" відповів народний депутат України, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський: Україна змінює правила гри: як війна перезапускає економіку і на що скаржаться виробники

Стійкість

Нардеп назвав три слова, якими можна описати стан економіки України на початок 2025 року. Перше слово — стійкість.

"Навряд чи хтось буде заперечувати, що українські підприємці, зокрема, українські виробники, продемонстрували серйозну стійкість. В тих прифронтових містах, де є промисловість, вона залишається чи не єдиним осередком якоїсь нормальності, осередком життя. Поки там працюють промисловці, в цих містах існує життя. Промисловці з таких міст їдуть останніми", — зазначив Кисилевський.

Він наголосив, що попри обстріли, відсутність електрики, брак кадрів та інші фактори, наша економіка стійка. Вже другий рік поспіль вона демонструє відновлювальне зростання.

"У світі не так багато країн, які під час повномасштабної війни демонструють 5% зростання ВВП, як це було позаминулого року, і близько 3,6%, як це очікується за результатами минулого року", — наголосив голови комітету з питань економічного розвитку.

Переробка

Друге важливе слово, яке описує стан нашої економіки зараз, на думку Кисилевського, – переробка. Він пояснив, що, на жаль, наша структура економіки є сировинною.

"Ми забагато купуємо готових імпортних товарів, високотехнологічних, а експортуємо здебільшого сировину, яку або видобуваємо, або вирощуємо. Це не зовсім та економіка, яка здатна витримати війну і гарантувати безпеку. Також ми зрозуміли, що наші вороги й наші друзі однаково завзято блокують нам експортну логістику по сировині. На всьому, що ми видобуваємо або вирощуємо, нам потрібно максимально створювати додану вартість тут, у нас в країні", — розповів нардеп.

За словами Кисилевського, блокування кордонів України чітко продемонструвало, що це просто життєво необхідно. Не всі фермери можуть вивезти врожай, руду теж не могли експортувати, поки море не відкрилось, зазначив він. При цьому переробка дає більшу вартість в меншому об’ємі, відповідно, полегшується експорт, вища маржа. Це краще для держави та економіки.

"Вища маржа, більше робочих місць, вища продуктивність праці — це все про переробку. Це, звичайно, не тільки про те, щоб із зерна зробити борошно, а це про всі галузі, які входять в переробну промисловість – від агропереробки до машинобудування, електроніки й всього іншого", — пояснив нардеп.

ОПК

Третє важливе слово для економіки України в умовах війни — ОПК (Оборонно-промисловий комплекс). Зараз оборонна промисловість є важливим економічним стимулом, а також — це наша безпека.

"Коли на нас летить ракета, у відповідь не можна кинути підручник Адама Сміта чи пост якогось доморощеного українського лібертаріанця про вільний ринок. Державна політика має бути сфокусована на тому, щоб з’являлись ті види товарів, які нам потрібні. Тому ОПК – дуже важлива складова нашої економіки й, думаю, що на найближчі десятиліття вона такою і буде залишатись", — резюмував Кисилевський.

Раніше народний депутат України, заступниця голови фракції партії "Слуга народу" у ВРУ ІХ скликання Галина Янченко розповіла "Телеграфу", що експорт озброєння стане ключовим стовпом, на якому буде триматися і розвиватися поствоєнна Україна. Однак через війну з РФ виробники озброєння стали заручниками держави, оскільки їм заборонений експорт зброї й всю вироблену продукцію доводиться відправляти на внутрішній ринок.