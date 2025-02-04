USAID не закриють? Трамп ухвалив рішення щодо діяльності агентства, що допомагало Україні

За час роботи агентство інвестувало в українські проєкти мільярди доларів

Президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Рубіо повідомив Конгрес, що наразі триває перегляд діяльності USAID у сфері зовнішньої допомоги з метою можливої реорганізації.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту. Вказано, що призначення Рубіо є проміжним кроком до отримання контролю та кращого розуміння діяльності агентства.

"USAID уже давно відійшов від своєї первісної місії відповідального просування американських інтересів за кордоном, і наразі цілком очевидно, що значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що оцінюючи діяльність USAID, Держдеп буде захищати інтереси американського народу та гарантує, що податкові кошти не будуть витрачені даремно. Робота агентства має відповідати принципу Трампа "Америка понад усе".

Своєю чергою сенатори-демократи намагаються вплинути на рішення Трампа. Зокрема Браян Шатц (демократ) заявив, що накладає повну заборону на кандидатів Трампа на посади в Держдепартаменті. Причина його рішення — розформування і загроза закриття Агентства США з міжнародного розвитку USAID, повідомляє NBC News.

Шатц, який є членом Комітету з міжнародних відносин, заявив, що його крок є протестом проти заяви мільярдера-радника Трампа Ілона Маска про те, що він і президент закриють USAID. Демократ наголосив, що розформування USAID є незаконним і робить США менш захищеними. Крім того, агентство було створене федеральним законом і фінансується Конгресом США, тому Трамп і Маск не можуть просто так прибрати USAID — для цього треба було б ухвалити закон, зазначив Шатц.

Що таке USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) являє собою провідний федеральний орган американської виконавчої влади, відповідальний за надання закордонної допомоги. Керівництво агентства — адміністратор та його заступник — призначаються президентом країни та затверджуються Сенатом. Хоча вони тісно співпрацюють з Державним департаментом, але зберігають певну незалежність у своїй діяльності.

Офіційне заснування USAID відбулося у листопаді 1961 року після підписання відповідного закону президентом Джоном Кеннеді. Агентство мало широку мережу представництв, зокрема в більшості країн, що постали після розпаду Радянського Союзу. Зокрема, представництво в Російській Федерації функціонувало протягом 1992-2012 років.

На теренах України діяльність USAID була спрямована на підтримку стратегічних напрямків розвитку держави. Серед пріоритетних сфер співробітництва — економічний поступ, демократичні процеси, врядування, енергетична безпека, медицина та соціальна політика. За час роботи агентство інвестувало в українські проєкти мільярди доларів.

Ставши президентом США Трамп наказав призупинити допомогу USAID іншим країнам, включаючи Україну. На початку лютого при спробі зайти на сайт програми стало з’являтися повідомлення, що сайт недоступний.

Як повідомляв "Телеграф", голова Департаменту ефективності уряду (DOGE) США Ілон Маск звинуватив USAID у допомозі з дослідженням "біологічної зброї". Йдеться про допомогу некомерційній організації EcoHealth Alliance.