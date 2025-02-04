Чим Україна може замінити фінансування проєктів USAID: у Федорова пояснили

У разі повної зупинки фінансування шляхи вирішення проблеми знайдуть

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала Держдепу призупинити надання допомоги іншим державам на три місяці. Під аудит потрапить діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, на презентації "AI Centre of Excellence" повідомив – в міністерстві вважають, що фінансування цифрових ініціатив продовжаться після закінчення перевірок. Однак, разом з тим, українська влада має намір профінансувати частину програм.

"Вже президент України наголосив, щоб ми зібрали всі проєкти, щоб подивитися, що вимагає пріоритетного фінансування. Я думаю, що це буде зроблено за рахунок державного бюджету, частково", – повідомив Борняков.

Також Мінцифри веде переговори з іншими країнами-партнерами, щоб компенсувати можливу втрату американського фінансування.

"Якщо буде такий сценарій, що вони зупиняють допомогу повністю, ми знайдемо шляхи, як продовжувати наші цифрові проєкти далі", – наголосив чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що виконуючим обов’язки адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку став державний секретар Марко Рубіо. Наразі триває перегляд діяльності USAID у сфері зовнішньої допомоги з метою можливої реорганізації.