Чем Украина может заменить финансирование проектов USAID: у Федорова объяснили

В случае полной остановки финансирования пути решения проблемы найдут

Администрация президента США Дональда Трампа приказала Госдепу приостановить оказание помощи другим государствам на три месяца. Под аудит попадет деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).

Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, на презентации "AI Centre of Excellence" сообщил – в министерстве считают, что финансирование цифровых инициатив продолжится по окончании проверок. Однако, вместе с тем, украинские власти намерены профинансировать часть программ.

"Уже президент Украины подчеркнул, чтобы мы собрали все проекты, чтобы посмотреть, что требует приоритетного финансирования. Я думаю, что это будет сделано за счет государственного бюджета, отчасти", – сообщил Борняков.

Также Минцифры ведет переговоры с другими странами-партнерами, чтобы компенсировать возможный урон американского финансирования.

"Если будет такой сценарий, что они останавливают помощь полностью, мы найдем пути, как продолжать наши цифровые проекты дальше", – подчеркнул чиновник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что исполняющим обязанности администратора Агентства США по международному развитию стал государственный секретарь Марко Рубио. В настоящее время идет пересмотр деятельности USAID в сфере внешней помощи с целью возможной реорганизации.