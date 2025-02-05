Який аеропорт в Україні може запрацювати першим: він у найменш ризиковій зоні
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Ухвалення рішення про відновлення роботи аеропорту залежить від ситуації з безпекою та кількості ППО
В Україні найбезпечнішим є аеропорт у місті Ужгород. Однак остаточне рішення щодо його відкриття залишається за військовими й на цей момент дедлайнів немає.
Про це в інтерв’ю Forbes сказав заступник глави Офісу президента Віктор Микита. За його словами, саме цей аеропорт знаходиться у найбезпечнішій зоні.
"Очевидно, аеропорт Ужгород розташований у найменш ризиковій зоні. Смуга закінчується практично у Словаччині. Коли літак злітає та сідає, майже в повітряному просторі України не знаходиться", – наголосив він.
Також заступник голови ВП додав, що рішення про відкриття повітряного простору мають бути ухвалені військовими. Це залежить від ситуації з безпекою та кількості ППО.
"Питання залишається на порядку денному, але дедлайн не скажу", — підсумував він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко розповів, чому Україні ще рано відкривати аеропорти. Головною перешкодою є неможливість забезпечення безпеки пасажирів.