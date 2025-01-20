У Міністерстві відповіли, чи відкриють найближчим часом аеропорт "Бориспіль"

Наразі розглядають 2 аеропорти для здійснення польотів

В Україні ще з минулого року серйозно обговорювалась можливість відновлення авіасполучення.І навіть називали приблизну дату — у січні 2025 року. Але досі достеменно не відомо, коли запрацює, приміром, аеропорт "Бориспіль". "Телеграф" вирішив дізнатись, чи можливе відновлення авіасполучення на початку цього року та у найближчій перспективі.

У Міністерстві розвитку громад та територій України нам відповіли, що все залежить від безпекової ситуації. Головною умовою для відкриття повітряного простору є надійний захист від повітряних загроз.

"Ключовим фактором для часткового відновлення авіасполучення залишається безпека, зокрема наявність надійної протиповітряної оборони", — зазначають у відомстві.

Також у Міністерстві повідомили, що паралельно з безпековими питаннями триває робота з підтримки авіаційної інфраструктури. Фахівці аеропортів підтримують технічні системи у робочому стані та зберігають необхідну кваліфікацію. Це дозволить швидко відновити польоти, щойно з'явиться така можливість.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року розглядалось не лише теоретичне відновлення польотів в Україні. Обговорювались також аеропорти, звідки могли б здійснюватись перші пасажирські рейси. Це "Бориспіль" та "Львів". Водночас аеропорт в Ужгороді абсолютно не підходить для польотів — у нього надто коротка злітно-посадкова смуга. Страхові компанії віддають перевагу аеропорту "Львів", проте президент Володимир Зеленський наголошував на важливості запуску рейсів саме з головного столичного аеропорту.

Раніше "Телеграф" також писав, що для відкриття аеропортів в Україні замало буде лише політичного рішення. Регулятори мають визнати це безпечним.