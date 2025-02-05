Тищенко вперше приїхав на суд до Дніпра та зустрівся з військовим, якого побив (фото, відео)

До попередніх нардеп або підʼєднувався через відеозвʼязок, або взагалі не зʼявлявся

Народний депутат Микола Тищенко, в якого тепер новий адвокат зі скандальною репутацією, 5 лютого вперше особисто зʼявився на засіданні суду у Дніпрі. Його судять за незаконне позбавлення волі ексбійця спецпідрозділу "Кракен" та перевищення повноважень

Про це повідомляє "Суспільне". Суд має перейти до розгляду обвинувального акту. Telegram-канал "ДніпроTV" опублікував фото з засідання, на них можна побачити й постраждалого — Дмитра Мазохи.

Постраждалий на фото по центру

Потерпілий Дмитро Мазоха вимагає від нардепа Тищенка та його спільника, експоліцейського Писаренка 35 мільйонів гривень моральної шкоди. Отримані гроші він планує спрямувати на підтримку підрозділів ЗСУ.

Це вже восьме за рахунком судове засідання у справі Тищенка. До попередніх нардеп або підʼєднувався через відеозвʼязок, або взагалі не зʼявлявся. На минулому засіданні суд знов відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт.

У чому підозрюють Миколу Тищенка

Тищенко, охорона якого напала на колишнього військового у Дніпрі, у червні отримав від ДБР повідомлення про підозру у незаконному позбавленні чоловіка волі. Протягом 6 місяців Тищенко перебував під домашнім арештом.

Влітку нардеп у супроводі людей у камуфляжі та балаклавах приїхав у Дніпро нібито для боротьби з нелегальними кол-центрами. Ці люди напали на ветерана російсько-української війни, бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони України Дмитра Мазохи — він гуляв з дитиною у візочку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим Микола Тищенко запам'ятався за 5 років у Раді. Він відзначився в кількох скандалах.