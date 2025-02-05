Тищенко впервые приехал на суд в Днепр и встретился с военным, которого побил (фото, видео)

К предыдущим нардеп либо подключался через видеосвязь, либо вообще не появлялся

Народный депутат Николай Тищенко, у которого теперь новый адвокат со скандальной репутацией, 5 февраля впервые лично появился на заседании суда в Днепре. Его судят за незаконное лишение свободы экс-бойца спецподразделения "Кракен" и превышение полномочий.

Об этом сообщает "Суспільне". Суд должен перейти к рассмотрению обвинительного акта. Telegram-канал "ДнипроTV" опубликовал фото с заседания, на них можно увидеть и пострадавшего — Дмитрия Мазохи.

Пострадавший на фото по центру

Потерпевший Дмитрий Мазоха требует от нардепа Тищенко и его подельника, экс-полицейского Писаренко 35 миллионов гривен моральной компенсации. Полученніе деньги он планирует направить на поддержку подразделений ВСУ.

Это уже восьмое по счету судебное заседание по делу Тищенко. К предыдущим нардеп либо подключался через видеосвязь, либо вообще не появлялся. На прошедшем заседании суд снова отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.

В чем подозревают Николая Тищенко

Тищенко, охрана которого напала на бывшего военного в Днепре, в июне получил от ДБР уведомление о подозрении в незаконном лишении мужчины свободы. В течение 6 месяцев Тищенко находился под домашним арестом.

Летом нардеп в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах приехал в Днепр якобы для борьбы с нелегальными колл-центрами. Эти люди напали на ветерана российско-украинской войны, бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины Дмитрия Мазохи, позывной "Сын" — он гулял с ребенком в коляске.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем Николай Тищенко запомнился за 5 лет в Раде. Он отличился в нескольких скандалах.