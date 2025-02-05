Многомиллиардный бизнес "для своих"? Почему МВД блокирует украинцам свободное владение оружием

Украинцев хотят сделать максимально зависимыми от разрешительной системы, считает эксперт

В Украине в 2022 году в "Дії" был проведен опрос, согласно которому 58,75% респондентов поддержали свободное владение оружием для личной защиты. Однако Министерство внутренних дел не соглашается на свободное декларирование и владение оружием и боеприпасами украинцами, поскольку имеет для того три финансовых резона.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. Он объяснил, почему правоохранительное ведомство так сопротивляется законодательным изменениям?

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По его словам, МВД не хочет терять свою монополию на короткоствольное оружие. Кроме того, есть несколько направлений, по которым правоохранители зарабатывают.

— Это рынок вооруженных охранных услуг, который составляет в Украине примерно от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов в год, — говорит эксперт по оружию.

По его словам, это серьезное направление бизнеса, которое силовики не хотят отдавать посторонним игрокам. В качестве примера он назвал программу "Полицейский в каждой школе", которая, по его мнению, является "частью одной цепи".

— Если бы за все эти инициативы чиновники платили из собственных карманов, давно бы приняли закон. Но это происходит за счет средств налогоплательщиков, так что бюджет бездонный, — считает Георгий Учайкин.

А чтобы охранный бизнес функционировал, нужно, чтобы была разрешительная система, и украинцы максимально от нее зависели. Более того, чтобы бороться с незаконным оборотом оружия (условно незаконным), потому что закона нет, нужны кадры, которым необходимо платить зарплату, — добавляет глава Украинской ассоциации владельцев оружия.

Напомним, первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев объяснил "Телеграфу", почему школы провалили курс "Защита Украины", предусматривающий обучение обращению с огнестрельным оружием.