Треба "штормити" владу? Чому школи провалили курс "Захист України"

Відсутність коштів — не єдина проблема, каже Сергій Горбачов

Оновлений шкільний курс "Захист України" викликає нарікання учнів і їхніх батьків через неготовність громад правильно організувати його проведення, а також незабезпеченість сучасним інвентарем і обладнанням, технікою і транспортом. Але вихід із ситуації є.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. Однак він просить не робити тотальних узагальнень, адже саме від громад залежить, як все буде рухатися.

Більше читайте в публікації: "Школа не має забезпечувати мобілізаційний ресурс: Горбачов про студентів-ухилянтів, шкільну форму, і кінець "лагідної українізації"".

— Ідея полягає у тому (і вона абсолютно правильна), щоб замість робити притрушені порохом макети дерев'яних автоматів, створити осередки, куди діти будуть на цілий день приїжджати і навчатися на більш сучасному обладнанні. Вчитися керувати дронами, бачити сучасну техніку, — каже експерт з питань освіти.

Однак він порушує питання фінансів, за які будуть створювати такі центри та закуповувати техніку.

— Крім того, це може бути військова техніка, яка потребує дозволів і вміння з нею поводитися, тобто людей треба навчати. А навчання — це дуже дорого. Класна освіта це завжди дорого. А якщо грошей нема, то за рахунок чого навчати? Там, де є гроші, де місцеві громади поставилися відповідально, вони це роблять, — наголошує Сергій Горбачов.

Однак кошти — не єдина проблема. Там, де бажання і вміння нема — там проблеми. Де люди хочуть і можуть робити — все рухається.

— Поясню на іншому прикладі: щоб діти навчалися, потрібно, щоб у школі було опалення і світло. І ми бачимо дуже яскраві приклади, коли різні громади та регіони по-різному підходять до цього питання. В деяких місцях люди ще з весни почали купувати генератори, акумуляторні станції. А деякі області і місто Київ мають дуже низький відсоток забезпечення шкіл джерелами резервного живлення. Діти ходять на уроки з власними лампочками, — розповідає освітянин.

На його думку, те ж саме стосується і "Захисту України". Потрібно вкладати гроші в приміщення, автобуси і дороги, якими мають везти школярів на навчання з предмету.

— Крім того, дуже багато залежить від самих громадян. Якщо регулярно і якісно "виносити" мозок місцевій владі, не давати їй спокою, ставити питання, передивлятися результати торгів (що закуповують і навіщо), то це працює, — каже Сергій Горбачов. — Людям, які не задоволені тим, як організовано щось в школі, треба йти до місцевої влади. Але якщо директор на своєму місці, то чітко має пояснити чому це не організовано. Не можуть організувати, не вміють, грошей нема? А грошей у директора школи своїх нема. У школи гроші тільки від засновника, тобто від місцевої влади. І якщо місцева влада ігнорує потреби освіти, треба йти і "штормити" місцеву владу.

Раніше "Телеграф" писав, що майбутня реформа фінансування вищої освіти, запущена за міністра освіти Оксена Лісового, нібито націлена на те, щоб реально реагувати на вимоги ринку праці.