Более 2 млн могут пойти на сообщения от "Киев Цифровой" и других сервисов для киевлян: детали тендера

На третий год войны коммунальное предприятие решило потратить несколько миллионов на SMS

В Киеве, где хотят потратить почти 5 млн грн только на планирование строительства служебного жилья, также планируют заплатить более 2 млн грн на сообщения от "Киев Цифровой" и другие услуги связи.

Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" объявило немалый тендер. Об этом свидетельствуют данные на портале Prozorro.

На сайте отмечается, что заявки можно подавать до 8 февраля 2025, а аукцион состоится 10 февраля 2025 года. Ожидаемая стоимость предлагаемых услуг – 2758497,91 грн.

Предмет закупки – услуги по верификации и информированию пользователей посредством входящего звонка/SMS-сообщения/Viber/Push-сообщений на мобильный телефон на срок до конца текущего года.

Напомним, Национальный технический университет "Днепровская политехника" объявил публичную закупку на услуги по восстановлению и заправке картриджей. Ожидаемая стоимость тендера составляет 120 000 гривен.

Также стало известно, что горсовет Днепра хочет потратить 430 тысяч гривен на флаги. Объявлен соответствующий тендер. Всего планируется купить 612 флагов.

Тем временем Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета намерен потратить около 100 тысяч гривен из бюджета на предоставление услуг по выплате и доставке денежной помощи.