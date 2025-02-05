Росіяни взяли "оперативну паузу" на Курському напрямку". Що це означає для ЗСУ

Російські війська тікають з позицій поблизу Махнівки

Російські окупаційні війська оголосили про "тимчасову оперативну паузу" після невдалих спроб захопити село Махнівка протягом січня 2025 року. Мова йде за Курський напрямок, де українські захисники проводять військову операцію.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Відомство пише, що за даними проросійського воєнного блогера, близького до Кремля, російські сили були змушені залишити свої позиції поблизу Махнівки через ефективне використання українських безпілотників та несприятливі погодні умови.

При цьому, блогер прогнозує відновлення боїв за населений пункт, коли погодні умови покращаться. Земля або промерзне, або повністю висохне.

Окрім цього, станом на 4 лютого російські війська продовжували атаки в районі українського плацдарму в Курській області, зокрема поблизу Свердликового, Миколаївки та Махнівки, проте без значних успіхів. Російські джерела також повідомляють про контратаки ЗСУ на північний захід від Суджі в районі Миколаєво-Дар'їного та Свердликового, а також на південь від Суджі поблизу Махнівки та Куріловки.

Російська сторона заявляє про певні успіхи в районі Старої та Нової Сорочини, Російського та Черкаського Поріччя, стверджуючи про витіснення українських військ з північних околиць Свердликового. Проте інший російський воєнкор підтвердив, що російським військам так і не вдалося закріпитися біля Махнівки.

Раніше "Телеграф" писав, що розвідка Південної Кореї підтвердила, що війська КНДР, які воювали на боці Росії проти України у Курській області, ймовірно були відсутні в бойових діях з середини січня. Причина відведення північнокорейських військових з лінії фронту — великі втрати.