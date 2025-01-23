Має третій рівень стійкості до бойового стресу, але служити не хоче: що вирішив суд щодо чоловіка, який відмовився від мобілізації

На суді чоловік визнав свою провину

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав винним громадянина України за ст. 336 Кримінального кодексу України (Ухилення від призову на військову службу в особливий період) та призначив йому три роки позбавлення волі.

Текст вироку опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. За даними матеріалів справи, 07 березня 2024 року о 15:45 чоловік отримав повістку з вимогою прибути 08.03.2024 о 06:00 на пункт збору для подальшого відправлення до військової частини.

Обвинувачений, якого раніше визнали придатним до несення військової служби, не мав правових підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Він не з’явився у вказаний день і час: у вироку сказано, що чоловік не мав поважних причин.

Також він не повідомив ТЦК про причини своєї неявки.

У ході розгляду справи з’ясувалося, що у обвинуваченого відповідно до реєстраційного бланку "Адаптивність 200" (використовується Силами оборони України для визначення соціально-психологічних і психологічних характеристик особистості, що відображують інтегральні особливості психічного і соціального розвитку — Ред.) було виявлено третій рівень стійкості до бойового стресу. Це мінімально відповідає вимогам, що висуваються до військовослужбовців за умов бойової діяльності, отже, дозволяє проходити військову службу.

Проте обвинувачений вирішив не йти служити. На суді він визнав свою провину і покаявся.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, суд у Чернігівській області визнав винним громадянина України в ухиленні від призову на військову службу. При цьому раніше чоловіка було визнано "обмежено придатним".