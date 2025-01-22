У Білій Церкві обирають запобіжний захід 16-річному кривднику школярки. Що йому загрожує

Засідання проходить у закритому режимі

До 12 років позбавлення волі загрожує підлітку з Білої Церкви за побиття 12-річної школярки. Сьогодні у міськрайонному суді вирішують питання запобіжного заходу для підозрюваного.

16-річного юнака звинувачують у катуванні та вимаганні в особливо великих розмірах. Про це повідомляє ТСН новини, посилаючись на брифінг поліції.

Засідання проходить у закритому режимі. Прокурори наполягають, щоб підозрюваного взяли під варту.

За словами правоохоронців, вони проводять швидке та неупереджене розслідування, щоб встановити всіх учасників конфлікту. До відповідальності обіцяють притягнути кожного причетного, можливо також і батьків підлітків.

Поліція перевіряє, чи не пов'язане побиття з наркотиками, але доказів цього поки немає. У правоохоронців також немає інформації, що батьки причетних працюють в органах місцевого самоврядування, виконавчої влади чи у правоохоронних структурах.

Слідство ще встановлює, яку роль у конфлікті відіграли інші учасники події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Чернівцях двоє нетверезих підлітків побили студента в гуртожитку і зняли відео. З'ясувалося, що потерпілий сам впустив нападників до своєї кімнати.