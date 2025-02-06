До 30 тысяч зарплата и скидки на продукцию. Украинским пенсионерам предлагают выгодную работу

Работа пять дней в неделю, суббота и воскресенье выходные

В Украине есть немало вакансий для пенсионеров, пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать прибавку к пенсии. Работа есть как для мужчин, так и для женщин — во Львове нужна швея, заработать можно до 30 тысяч гривен в месяц.

Соответствующее предложение опубликовано на популярном сайте поиска и подбора персонала. Зарплата 20 000 – 30 000, полная занятость. Готовы взять пенсионера, студента, человека с инвалидностью.

Львовское швейное предприятие "Силуэт" Украинского общества глухих, которое производит качественную эксклюзивную женскую одежду, ищет трудолюбивых, опытных и ответственных швей. Приветствуется опыт работы, но рассматривают также кандидатов без него.

Требования:

умение работать в коллективе и своевременно выполнять поставленные задачи;

высокое качество пошива, внимание к деталям;

знание технологий пошива разных видов одежды.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, лояльное руководство и дружескую благоприятную атмосферу. Среди преимуществ указана стабильная высокооплачиваемая работа круглогодично, возможности профессионального развития и карьерного роста, а также скидки на продукцию для работников до 20%.

Как сообщал "Телеграф", ТЦК оккупированного Бердянска, который сейчас размещается в Запорожье, ищет кочегара на зарплату 12 600 гривен в месяц, предпочтение отдается пенсионерам. Также предусмотрены бонусы и премии, а кроме того сотрудника обеспечат бесплатными обедами.