На Днепропетровщине после огласки асфальт стали покупать дешевле, а тендер получил постоянный подрядчик

Подрядчик получил заказ без конкуренции

Департамент ЖКХ и строительства Каменского городского совета Днепропетровской области провел тендеры на устройство дорожного покрытия. По их результатам заключено два соглашения с ООО "Укравтострой" на сумму 62,5 млн грн.

Данные об этом размещены в системе "Прозорро". Как пишут "Наші гроші", в итоговых ведомостях ресурсов 16,59 млн грн (27% общей стоимости подрядов) должно быть потрачено на плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки 2 по 6 500 грн/т (цены и суммы указаны с учетом 20% НДС, и без оплачиваемой доставки).

Эта цена в пределах нормы, так как по данным мониторинга ГП "НІРІ" за декабрь, на Днепропетровщине плотный асфальтобетон мелкозернистый марки 1 стоит 5 722-7 000 грн/т тоже с НДС без доставки. Так что цена марки 2 от "Укравтостроя" для Каменского горсовета не превышает этих показателей.

"Раньше "Наші гроші" неоднократно писали, что этот Департамент заказывает "Укравтострою" такой асфальт марки 2 по 9 179 грн/т, что на 29% дороже. Тогда это было на 25% дороже цен марки 1 в мониторинге "НІРІ" и почти вдвое дороже цены марки 2 в сделке Департамента с другой компанией. Если бы сейчас этот асфальтобетон тоже учли по старой цене 9 179 грн/т, то потратили бы 23,43 млн грн. Это на 6,84 млн грн больше нынешней суммы 16,59 млн грн на него", — говорится в статье.

В смету включена средняя зарплата рабочего размером 20 501 грн. Средняя зарплата по вакансиям на портале Work.ua в Днепре составляет 22 500 грн.

"Укравтострой" получил подряды без конкуренции, поскольку был единственным участником торгов. Для участия в них требовался аналогичный договор на текущий ремонт дорожного покрытия/дорог или устройство дорожного покрытия, выполненный минимум на 90% от суммы. Кроме того, нужно было иметь годовой доход за последний отчетный период не менее 90% ожидаемой стоимости.

С мая 2024 года главой департамента ЖКХ и строительства Каменского городского совета является Вадим Засядьвовк. Его предшественником на должности директора был Дмитрий Губский.

С февраля 2024 года учредителем днепровского "Укравтостроя" является его директор Андрей Фандий из Каменского. До него им владел Вадим Ермоленко – муж Галины Ермоленко, занимающей должность директора Департамента экономического развития Каменского горсовета с 2017 года.

В 2015 году Вадим Ермоленко был кандидатом в Днепропетровский облсовет от "Оппозиционного блока", однако не прошел. Он является единственным основателем КолП "Днепровский карьер" и ООО "Дор Трест". Вместе с женой, Антоном Чупининым, Валерием Морозом и Александром Ивановым он также является основателем обслуживающего кооператива "Спортивный поселок".

"Кроме того, Вадим Ермоленко является основателем ООО "Дорпромсервис", Людмила Ермоленко (вероятно, мать) — ООО "Промдорсервис", а Виталий Ермоленко (вероятно, отец) — ООО "Альтинвест" (все три находятся в состоянии прекращения или прекращены)", — пишут "Наші гроші".

Начиная с 2019 года "Укравтострой" выиграл тендеры на 753 млн грн. Преимущественно – у нынешнего заказчика.

Как сообщал "Телеграф", Шаховский сельсовет в ноябре 2024 года объявил тендер на ремонт автомобильной трассы с асфальтобетонным покрытием в Покровском районе, где продвигаются россияне. На это запланировали потратить около 4 млн гривен.