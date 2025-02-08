Женщины пойдут служить? Вениславский дал четкий ответ о мобилизации украинок

В 2025 году женщины могут пойти в ВСУ, но если они сами того хотят

В Украине продолжается военное положение, во время которого мобилизуют военнообязанных мужчин. Однако женщины могут вступить в ряды Вооруженных Сил только по собственному желанию и о принудительной мобилизации речь не идет.

Вопросы принудительной мобилизации военнообязанных женщин в Украине нет на повестке дня. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге, сообщает "Укринформ".

"Вопрос призыва военнообязанных женщин был решен парламентом путем четкой императивной нормы закона. Потому что до момента принятия закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинского учета и военной службы было предусмотрено в постановлении Кабинета Министров Украины то, что женщины могут быть мобилизованы исключительно по добровольному согласию", — рассказал нардеп.

По словам Вениславского, Верховная Рада решила четко и однозначно установить на законодательном уровне добровольную военную службу для женщин, ведь этот вопрос был "предметом политических манипуляций". Поэтому по закону женщины могут стать на воинский учет, пройти базовую общевойсковую подготовку и мобилизоваться только добровольно.

Следовательно, "вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит", резюмировал член оборонного комитета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто являється военнообязанным в 2025 году.