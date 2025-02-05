В Україні вперше водія позбавили прав через проблеми з ТЦК. Скільки не можна буде їздити

У судах перебуває щонайменше 41 справа

В Україні зафіксували перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати автомобілем через порушення правил військового обліку. Таке рішення ухвалив суд у Рівненській області на звернення ТЦК.

Про це повідомляє Опендатабот. Водій буде обмежений у праві керування транспортними засобами доки він не виконає вимоги ТЦК або поки ця вимога не буде відкликана.

Крім того, зараз у судах перебуває щонайменше 41 справа щодо обмеження прав на керування авто через порушення правил військового обліку. Проте здебільшого суди повертають справи. Втім, це пов’язано лише із проблемами в оформленні позовів, зокрема несплатою ТЦК судового збору.

На думку адвоката Валентини Слободянюк, це може бути пов’язано з тим, що ТЦК могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами, адже нововведення до законодавства про мобілізацію пройшли в середині 2024 року.

"Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах", — коментує вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як і коли у чоловіка можуть забрати посвідчення водія через порушення правил військового обліку.