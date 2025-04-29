Екскерівник "Укрінмашу" Олександр Калинчук причетний до мільярдних махінацій — ЗМІ

Після звільнення тільки готівки він задекларував 57 тис. євро та 10 тис. доларів

Колишній гендиректор державної фірми "Укрінмаш" (входить до складу ДК "Укроборонпром") Олександр Калинчук після звільнення з посади у січні 2025 року задекларував три квартири, будинок під Києвом, годинник Rolex, готівку у розмірі 57 тис. євро та 10 тис. доларів, а також декілька автомобілів преміумкласу.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні, опублікованому в ЗМІ.

За даними журналістів, коли Калинчук очолював "Укрінмаш", він постачав на компанію Arcus комплектуючі для виробництва готової продукції по заниженій ціні. А потім через підставні фірми викупав цю готову продукцію назад.

У 2024 році, ще перебуваючи на державній посаді, він створив власну компанію ТОВ "Аркус Україна", яка, за інформацією розслідування, здійснює аналогічну до "Укрінмашу" діяльність. Уже після формального звільнення, він офіційно став її власником і директором.

У розслідуванні йдеться, що у 2024 році дружина ексдиректора — Тетяна Калинчук — зареєструвала бізнес у Болгарії під назвою LUXIMOT 2024, попри відсутність задекларованих доходів. У деклараціях Калинчука також згадуються грошові активи на рахунках у словацькому банку Tatrabank.

Згідно з інформацією з відкритих судових реєстрів, Національна поліція подала позов проти "Укрінмашу" на суму 450 млн грн через невиконання контракту, ще один позов на суму 502 млн грн подала Державна прикордонна служба. Загальний обсяг дебіторської заборгованості підприємства оцінюється приблизно у 1 млрд грн.

Зазначається, що правоохоронні органи вивчають низку епізодів діяльності колишнього керівника "Укрінмашу", зокрема — зриви постачання військової продукції з Польщі та ймовірне саботування претензійної роботи до боржників. За даними джерел, за цими фактами готується службова перевірка.