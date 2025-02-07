Погода готує українцям сюрприз: прогноз на вихідні 8-9 лютого

Синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Зима продовжує дивувати українців різкими змінами погоди. На території України встановився антициклон, який принесе у вихідні, 8 та 9 лютого, суху та морозну погоду.

Найближчими днями опадів не очікується, натомість побільшає сонячних годин. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі.

Погода в Україні

На більшості території України 8-9 лютого переважатиме суха погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки -4…-10 градусів. Удень температура повітря коливатиметься близько нуля, а в східних областях буде дещо холодніше – від -1 до -4 градусів. На Закарпатті очікується відносне потепління до +2…+8 градусів.

Погода в Україні 8 лютого, Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 лютого, Укргідрометцентр

За даними Укргідрометцентру, на дорогах країни, крім більшості західних та південних областей, місцями утвориться ожеледиця. Вітер північно-східний, помірний, 5-10 м/с. У Приазов'ї та Криму очікуються пориви до 15-20 м/с.

Погода у столиці

У Києві вихідні будуть сухими та морозними. Вночі температура знизиться до -7…-10 градусів. Удень повітря прогріється лише до -1…-3 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Опадів не очікується, натомість синоптики прогнозують багато сонячних годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли зимова погода відступить. Синоптики розповіли, коли в Україні припиняться снігопади.