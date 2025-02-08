Мороз до -14: в каких регионах будет самая низкая температура в ближайшие дни

Сухо и морозно: в Украине прогнозируют стабильную зимнюю погоду

Вся последующая неделя в Украине будет достаточно морозной , сухой и солнечной. Осадки маловероятны, только в Крыму и Приазовье возможен небольшой снег.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, выходные и всю следующую неделю пройдут под влиянием высокого атмосферного давления и холодного арктического воздуха.

"Поэтому осадков с сегодняшнего дня мы практически не ожидаем, наоборот, кое-где уже будут солнечные прояснения, днем солнечно, ночью просто ясное небо", — рассказала Наталья.

Температура воздуха:

Ночью: -4…-10°C, в Крыму -1…-5°C.

-4…-10°C, в Крыму -1…-5°C. Днем: -4…+2°C, в Закарпатье до +8°C.

-4…+2°C, в Закарпатье до +8°C. В Карпатах: ночная температура -7...-14°C, дневная -6...0°C.

Ветер:

Северо-восточный, умеренный, в Крыму и Приазовье возможны порывы 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют стабильную погоду без существенных изменений до конца следующей недели. Однако ближе к выходным возможно незначительное потепление.

Классическая зимняя погода с умеренными морозами и ясным небом станет хорошей возможностью для прогулок на свежем воздухе и зимних активностей.

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