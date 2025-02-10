Якість повітря в Україні погіршиться вже цього тижня. Які регіони в зоні ризику (карта)

Місцями атмосфера буде нездоровою

Цього тижня в Україні значно погіршиться якість повітря. Хмара забрудненого повітря накриє Україну у четвер, 13 лютого.

Про це свідчать прогнози порталу Ventusky. У п'ятницю, 14 лютого, погана якість повітря буде в Житомирі — до 73 одиниць, що маркується як нездорове повітря.

У Чернівцях також повітря буде забрудненим. За прогнозом, рівень забрудненості у п'ятницю сягне 64 одиниць.

Крім того, повітря буде нездоровим на Полтавщині. Також рівень забрудненості повітря високий на сході України, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, індекс якості атмосферного повітря розраховується за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – пилу дрібнодисперсного фракції PM2.5. Забруднене повітря може негативно позначатися за здоров'ї та самопочутті людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Україну знов накриють снігопади. Перед тим, як піти, зима влаштує українцям снігову казку. Антициклон, що принесе опади, насувається із заходу. Відповідно до попереднього прогнозу, температура повітря знизиться до позначки від 0 до -4 градусів.