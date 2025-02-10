Качество воздуха в Украине ухудшится уже на этой неделе. Какие регионы в зоне риска (карта)

Местами атмосфера будет нездоровой

На этой неделе в Украине значительно ухудшится качество воздуха. Облако загрязненного воздуха накроет Украину в четверг, 13 февраля.

Об этом свидетельствуют прогнозы портала Ventusky. В пятницу, 14 февраля, плохое качество воздуха будет в Житомире — до 73 единиц, что маркируется как нездоровый воздух.

В Черновцах также воздух будет загрязнен. По прогнозу, уровень загрязненности в пятницу достигнет 64 единиц.

Кроме того, воздух будет нездоровым на Полтавщине. Также уровень загрязненности воздуха высок на востоке Украины, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – пыли мелкодисперсной фракции PM2.5. Загрязненный воздух может отрицательно сказываться на здоровье и самочувствии людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Украину снова накроют снегопады. Перед уходом зима устроит украинцам снежную сказку. Антициклон, который принесет осадки, надвигается с запада. Согласно предварительному прогнозу температура воздуха снизится до отметки от 0 до -4 градусов.