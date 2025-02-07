Українку витурили з Польщі, і просто на кордоні її взяли під варту

Жінка втекла після внесення застави

Правоохоронні органи Польщі видали Україні жительку Славути, яку підозрюють у торгівлі наркотиками. Жінка намагалася уникнути відповідальності, втікши за кордон після внесення застави.

6 лютого 2025 року на міжнародному пункті пропуску "Устилуг-Зосін" польська сторона передала підозрювану українським правоохоронцям. Екстрадиція відбулася за запитом Офісу Генерального прокурора України, повідомляють на сайті Офісу.

За матеріалами слідства, жінка займалася збутом канабісу та метамфетаміну в місті Славута. Її затримали у 2022 році та висунули підозру за статтями про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів.

Спочатку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Після того, як підозрювана внесла заставу та вийшла на волю, вона втекла до Польщі, через що її оголосили в міжнародний розшук.

Зараз жінку взято під варту без права внесення застави. Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що нардепа Дмитрука можуть екстрадувати до України. Генпрокуратура уже розпочала підготовку.