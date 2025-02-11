Умова всього одна. Як тимчасово непридатний чоловік може виїхати з України

Якщо термін відстрочки минув, громадянин має знову пройти ВЛК

Військовозобов’язані, які тимчасово визнані непридатними до служби за станом здоров’я, можуть отримати право на виїзд за кордон. Однак це залежить від терміну, на який встановлена їхня непридатність.

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", статус "тимчасово непридатний" надається військово-лікарською комісією (ВЛК) для громадян, які через стан здоров’я тимчасово не можуть проходити військову службу. Цей статус не є безстроковим і підлягає повторному перегляду через визначений ВЛК час.

Хто може перетнути кордон

Право виїзду за межі України мають ті військовозобов’язані, які визнані тимчасово непридатними терміном від 6 до 12 місяців. У цей період вони не зобов’язані з’являтися до військових частин чи ТЦК та СП, що дозволяє їм залишити територію України на час дії статусу.

Водночас для осіб, яким встановлено тимчасову непридатність на строк до 3 місяців, виїзд за кордон залишається недоступним. Такий статус передбачає коротший термін перегляду, тому ці громадяни зобов’язані залишатися в межах країни для проходження повторного огляду.

Це рішення ВЛК залежить від тяжкості захворювання або травми, через які особа тимчасово не може виконувати обов’язки військовослужбовця.

Перегляд статусу

Тимчасова непридатність потребує обов’язкового повторного огляду, під час якого ВЛК може:

продовжити термін непридатності;

визнати особу придатною до військової служби;

ухвалити рішення про постійну непридатність.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка, який не служив в армії. Згідно з чинним законодавством, мобілізувати можуть всіх громадян України, які відповідають вимогам віку, стану здоров'я та не мають правових підстав для відстрочки. При цьому факт, що людина немає військового досвіду, не є перешкодою для її мобілізації.