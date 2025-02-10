Потап проговорився про таємну поїздку до Росії на запрошення зіркового артиста

Після 2014 року артисти були у гостях відомого російського шоумена

Український музичний продюсер Олексій Потапенко, він же репер Потап, розповів у свіжому інтерв’ю російському журналісту та блогеру Юрію Дудю не лише про Валерія Залужного, але про свої поїздки до Росії після 2014 року.

За словами артиста, у РФ у нього була компанія, яка орієнтувалася на ринок саме росіян. Після 2014 року продюсер із командою почали закривати всі проєкти в країні-агресорці. Однак це не стосується одного приватного виступу та присутності у відомому ток-шоу.

"Ми почали згортати бізнес, а це досить займає час. І у 2015-му ми повністю повернулися. Був лише один виступ у 2017 році, особисте прохання було до цих усіх подій. Меладзе. Виступ Меладзе. Все. Більше ми не з’являлися там. Ми все звернули", — сказав Потап.

При цьому Дудь нагадав артисту, що у 2017 році його дружина, співачка Настя Каменських була гостею у шоу Івана Урганта "Вечірній Ургант". До речі, програма транслювалася на пропагандистському каналі "Первый".

Каменських в Урганта у 2017 році

Російський блогер не зупинився і нагадав Потапу ще й фіт, що не вийшов, з Ольгою Бузовою. З нею він запропонував записати трек у 2020 році. Наразі артистка затята фанатка диктатора Путіна і була нею ще до повномасштабної війни проти України.

"Звичайно, чорт смикнув запропонувати Бузовій, тому що вона в якийсь момент здавалася колючкою, яка може привернути увагу. Але вже тоді так закип’яталася історія, що слава богу, ця пісня ніколи не вийшла. Я не бачив контекст. У мене були друзі, які пояснювали, тому цього й не трапилося. Потім я почав заглиблюватись у контекст і подумав: "Ну куди ми всі полізли? Я ж не політик, я музикант. Це моя помилка", — пояснив Потапенко.

Нагадаємо, що Потап перебуває у списку артистів, яким на 50 років заборонено в’їзд до Росії. Ще артист розповів Юрію Дудю, як був у теробороні зі зброєю у руках. Днями репер оголосив кастинг у групу MOZGI в Іспанії. У мережі втікача висміяли.