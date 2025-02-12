Главные раввины Одессы и России породнятся: кто невеста Авраама Вольфа

Свадьба Ривки Лазар и Шолома Вольфа станет одним из самых значимых событий в еврейской общине 2025 года

12 февраля 2025 года в Израиле состоится важное событие в мире еврейской общины: Ривка Лазар, дочь главного раввина России Берла Лазара, выходит замуж за Шолома Вольфа, сына раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа. Информацию о предстоящей свадьбе Информацию о предстоящей свадьбе подтвердили источники "РИА Новости"

Церемония бракосочетания пройдет в Израиле, в одном из лучших залов страны. Выбор места подчеркивает важность события для обеих семей и их стремление отметить его в соответствии с еврейскими традициями.

Жених и невеста

Ривка Лазар – дочь влиятельного главного раввина России Берла Лазара, который является представителем любавического хасидизма. Шолом Вольф – сын раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа, известного своей деятельностью в еврейской общине Украины.

О подготовке к свадьбе сообщалось еще в декабре 2024 года Московским еврейским общинным центром (МЕОЦ). Ожидается, что свадьба пройдет с соблюдением всех еврейских обычаев и традиций, что сделает ее особенно важной и символичной для обеих семей.

Информация о раввинах

Берл Лазар – Главный раввин России, родился в Милане, Италия, 19 мая 1964 года. Он является представителем любавического хасидизма и имеет гражданства США и России. В 1999 году был избран главным раввином Федерации еврейских общин России (ФЕОР), а в 2000 году – главным раввином России на съезде российских еврейских общин. Под его духовным попечительством произошло возрождение еврейских общин в более чем 350 городах России и СНГ. У Берла Лазара 13 детей: пять сыновей и восемь дочерей.

Авраам Вольф – главный раввин Одессы и юга Украины с 1998 года. Родился 23 апреля 1970 года в городе Кирьят-Малахи в Израиле. Получил образование в иешивах Иерусалима, Мигдаль ха-Эмека и Нью-Йорка, служил в Армии обороны Израиля. В 1992–1998 гг. руководил еврейской общиной Херсона. На сегодня Вольф руководит Одесской религиозной общиной "Шомрей Шабос".

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