Навчалась на архітектора й не мріяла про славу: якою була Олена Зеленська в день весілля та як змінилась

Дружина президента завжди з'являється в елегантних вбраннях

Сьогодні, 6 лютого, день народження відзначає перша леді України Олена Зеленська. Їй виповнюється 47 років. Від роботи сценаристом у "Кварталі 95" і до тепер, коли Зеленська відвідує офіційні заходи та займається гуманітарними питаннями, її стиль дуже змінився.

"Телеграф" розкаже, яким було весілля Олени та Володимира Зеленських, і як змінився її стиль протягом останніх років.

Якою була раніше Олена Зеленська

Олена, як і Володимир Зеленський, народилась і жила у Кривому Розі. Вони навчалися в паралельних класах одної школи, однак у ті часи не спілкувалися. Згодом Олена вступила у Криворізький технічний університет, щоб навчатися на архітектора. Тоді як Володимир обрав юридичну спеціальність в економічному виші. Паралельно він почав виступати у КВК.

Саме у студентський період й відбулося знайомство Зеленських. Володимир побачив в Олени відеокасету фільму "Основний інстинкт" та попросив переглянути. У той момент він запитав її номер телефону.

Володимир був популярним як у школі, так і університеті, адже мав хороше почуття гумору та відрізнявся яскравим стилем: шкіряними штанами, підтяжками, зачісками з великою кількістю гелю. Тоді як Олена не бажала слави, тому світлин з того часу в мережі мало.

Олена та Володимир Зеленські у молодості, фото з мережі

На момент знайомства з Володимиром Олена мала інші стосунки. Однак Зеленський підкорив її почуттям гумору, тож вони почали зустрічатися. Стосунки тривали 8 років, після чого Володимир освідчився Олені.

У 2003 році відбулося весілля. Олена обрала на свято скромну білу сукню без бретельок. Вона складалась з корсету, обшитого квітами й пишної фатинової спідниці. Також Олена почепила рожеву квітку на шию та обрала пишну фату.

Весілля Олени та Володимира Зеленських, фото з мережі

Олена обрала біло-рожеву сукню на весілля, фото з мережі

20 років тому Олена мала світле волосся природного відтінку та майже не використовувала косметику. Також вона надавала перевагу дуже коротким стрижкам. Тоді її гардероб складався з повсякденного одягу: штани, футболки, куртки та інші зручні речі.

Олена Зеленська мала колись коротку стрижку, фото з мережі

Зеленська практично не фарбувалась

Зеленська надавала перевагу зручному одягу, фото з мережі

Згодом Зеленська, як і Володимир, також стала працювати у "Кварталі 95". Щоправда, вона дуже рідко з'являлась на сцені, оскільки була сценаристкою. Під час роботи у гумористичній студії Зеленська не часто відвідувала публічні заходи. Тоді вона надавала перевагу тихому та спокійному життю.

Хоча іноді Олену таки можна було побачити з Володимиром на презентаціях фільмів та інших заходах. Тоді вона почала малювати губи червоною помадою, одягати красиві сукні та блузи та загалом мала ефектний вигляд.

Олена Зеленська в шкіряній куртці з червоною помадою, фото з мережі

Олена Зеленська у чорній сукні, фото з мережі

Олена та Володимир Зеленські на червоній доріжці, фото Viva!

Зеленська в ефектній блузі, фото в мережі

У шлюбі Зеленських з'явилось двоє дітей — Анастасія та Кирило. Доньці зараз 20 років, і вона — студентка. А син навчається у школі, йому 11 років.

Зеленські з дітьми, фото з мережі

Олена Зеленська зараз

Після того, як Володимир став президентом, Олена отримала статус першої леді. Її стиль та подача себе дуже змінилися. Олена почала представляти Україну на найвищому рівні та комунікувати зі світовими лідерами. Зеленська почала обирати вишукані ділові костюми, стримані сукні, брюки, блузи. Також Олена з'являється на публіці з денним макіяжем, який підкреслює її природну красу та стильними укладками.

Імідж Зеленської повністю змінився, коли вона стала першою леді, фото Getty Images

Олена Зеленська почала представляти Україну у світі, фото Getty Images

Олена Зеленська почала з'являтися в елегантних вбраннях, фото Getty Images

Олена Зеленська обирає стримані та елегантні вбрання, фото Getty Images

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