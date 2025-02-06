Навчалась на архітектора й не мріяла про славу: якою була Олена Зеленська в день весілля та як змінилась
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Дружина президента завжди з'являється в елегантних вбраннях
Сьогодні, 6 лютого, день народження відзначає перша леді України Олена Зеленська. Їй виповнюється 47 років. Від роботи сценаристом у "Кварталі 95" і до тепер, коли Зеленська відвідує офіційні заходи та займається гуманітарними питаннями, її стиль дуже змінився.
"Телеграф" розкаже, яким було весілля Олени та Володимира Зеленських, і як змінився її стиль протягом останніх років.
Якою була раніше Олена Зеленська
Олена, як і Володимир Зеленський, народилась і жила у Кривому Розі. Вони навчалися в паралельних класах одної школи, однак у ті часи не спілкувалися. Згодом Олена вступила у Криворізький технічний університет, щоб навчатися на архітектора. Тоді як Володимир обрав юридичну спеціальність в економічному виші. Паралельно він почав виступати у КВК.
Саме у студентський період й відбулося знайомство Зеленських. Володимир побачив в Олени відеокасету фільму "Основний інстинкт" та попросив переглянути. У той момент він запитав її номер телефону.
Володимир був популярним як у школі, так і університеті, адже мав хороше почуття гумору та відрізнявся яскравим стилем: шкіряними штанами, підтяжками, зачісками з великою кількістю гелю. Тоді як Олена не бажала слави, тому світлин з того часу в мережі мало.
На момент знайомства з Володимиром Олена мала інші стосунки. Однак Зеленський підкорив її почуттям гумору, тож вони почали зустрічатися. Стосунки тривали 8 років, після чого Володимир освідчився Олені.
У 2003 році відбулося весілля. Олена обрала на свято скромну білу сукню без бретельок. Вона складалась з корсету, обшитого квітами й пишної фатинової спідниці. Також Олена почепила рожеву квітку на шию та обрала пишну фату.
20 років тому Олена мала світле волосся природного відтінку та майже не використовувала косметику. Також вона надавала перевагу дуже коротким стрижкам. Тоді її гардероб складався з повсякденного одягу: штани, футболки, куртки та інші зручні речі.
Згодом Зеленська, як і Володимир, також стала працювати у "Кварталі 95". Щоправда, вона дуже рідко з'являлась на сцені, оскільки була сценаристкою. Під час роботи у гумористичній студії Зеленська не часто відвідувала публічні заходи. Тоді вона надавала перевагу тихому та спокійному життю.
Хоча іноді Олену таки можна було побачити з Володимиром на презентаціях фільмів та інших заходах. Тоді вона почала малювати губи червоною помадою, одягати красиві сукні та блузи та загалом мала ефектний вигляд.
У шлюбі Зеленських з'явилось двоє дітей — Анастасія та Кирило. Доньці зараз 20 років, і вона — студентка. А син навчається у школі, йому 11 років.
Олена Зеленська зараз
Після того, як Володимир став президентом, Олена отримала статус першої леді. Її стиль та подача себе дуже змінилися. Олена почала представляти Україну на найвищому рівні та комунікувати зі світовими лідерами. Зеленська почала обирати вишукані ділові костюми, стримані сукні, брюки, блузи. Також Олена з'являється на публіці з денним макіяжем, який підкреслює її природну красу та стильними укладками.
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилась протягом років співачка Любаша. Вона написала чимало треків артистам, які стали хітами.