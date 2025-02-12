У Кремлі зухвало відреагували на слова Зеленського про обмін територіями з Росією

Він не забув пригрозити Україні

Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на слова президента України Володимира Зеленського про можливий обмін територіями між двома країнами. Йшлося про обмін частини Курської області, яку контролюють ЗСУ на певні окуповані Росією райони України, проте Пєсков відкинув таку можливість.

"Це неможливо. Росія ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своєї території", — заявив речник Путіна, чиї слова цитують росЗМІ.

Пєсков заявив, що "українські війська на території РФ будуть знищені та вигнані з неї". Тим часом попри демонстрацію впевненості прессекретарем Путіна, операція ЗСУ в Курській області триває вже понад пів року, за цей час, російська армія, чомусь не спромоглася витіснити наших воїнів зі своєї території. Зараз Україна утримує під своїм контролем приблизно 420 квадратних кілометрів Курської області РФ.

Нагадаємо, напередодні Зеленський припустив, що Україна може запропонувати Росії обмін територіями у разі переговорів про припинення війни. Київ міг би обміняти частину Курської області, яку контролюють ЗСУ, на українську територію, яку захопили росіяни. Президент додав, що не знає яку частину окупованої землі Україна попросить натомість.

Як повідомляв "Телеграф", військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що Володимиру Путіну доведеться обміняти тисячі кілометрів землі в Україні на кілька сотень на Курщині. Так, вважає експерт, глава Росії зможе "зберегти обличчя" та своє майбутнє в Кремлі.