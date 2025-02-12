Зеленський пояснив, чому санкції не зупиняють Путіна

Путін отримує мільярди від західних компаній попри санкції

Попри значні економічні втрати від санкцій, Путін продовжує знаходити ресурси для ведення війни проти України. Головне джерело цих коштів – податки від західних компаній, які й досі працюють на російському ринку.

Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian. За його словами, американські та європейські компанії продовжують входити до списку найбільших платників податків у Російській Федерації, фактично фінансуючи воєнну агресію.

"Які можуть бути санкції, якщо американські та європейські компанії й далі працюють на російському ринку? Вони не просто заробляють там гроші – вони сплачують податки до бюджету країни-агресора", – наголосив Зеленський.

Президент України підкреслив, що попри обмеження, Росія знаходить шляхи для торгівлі через треті країни. Путін веде бізнес через Китай, Іран, країни Близького Сходу та Індію. Особливо це стосується енергетичного сектору.

Щобільше, за словами Зеленського, західні компанії постачають деталі, які згодом використовуються у виробництві російських ракет. Такі компоненти надходять як з Європи, так і з Америки.

"Санкції, безумовно, мають вплив. Але Путін не відчуває себе ізольованим, доки західний бізнес продовжує працювати в Росії", – підсумував президент України.

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