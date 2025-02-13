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Росія весь 2024 модернізувала свої дрони: що задумав ворог і чим це загрожує Україні

Автор
Денис Подставной
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Автор
Росіяни покращують свої дрони
Росіяни покращують свої дрони. Фото Колаж "Телеграфу"

Ворог розробляє номенклатуру для дронів

Росіяни протягом усього 2024 року модернізували свої дрони. Також противник знову змінив свою тактику застосування.

Про це в ефірі телемарафону розповів авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долинце. За його словами, в першу чергу ворог експериментував із модифікаціями бойових частин.

"Це говорить про розробку номенклатури для дронів", — вважає він.

Другою важливою складовою є зміна тактики застосування БПЛА.

"Ворог повернувся до польотів на наднизькій висоті. Ключове завдання цього — обхід систем ППО та скорочення часу виявлення таких БпЛА. І це ускладнює можливості авіації щодо їх виявлення", — зазначив Долінце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що увечері 12 лютого росіяни знову влаштували масштабні запуски безпілотників. Про роботу ППО повідомляли в Одесі, а також у Сумах.

Також ми повідомляли, що в Україні з’явився свій перший аналог російської вогнеметної системи "Сонцепьок". У Міноборони вже навіть показали перші кадри його бойової роботи.

Теги:
#Україна #БПЛА #Дрони