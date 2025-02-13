Росія весь 2024 модернізувала свої дрони: що задумав ворог і чим це загрожує Україні

Ворог розробляє номенклатуру для дронів

Росіяни протягом усього 2024 року модернізували свої дрони. Також противник знову змінив свою тактику застосування.

Про це в ефірі телемарафону розповів авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долинце. За його словами, в першу чергу ворог експериментував із модифікаціями бойових частин.

"Це говорить про розробку номенклатури для дронів", — вважає він.

Другою важливою складовою є зміна тактики застосування БПЛА.

"Ворог повернувся до польотів на наднизькій висоті. Ключове завдання цього — обхід систем ППО та скорочення часу виявлення таких БпЛА. І це ускладнює можливості авіації щодо їх виявлення", — зазначив Долінце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що увечері 12 лютого росіяни знову влаштували масштабні запуски безпілотників. Про роботу ППО повідомляли в Одесі, а також у Сумах.

Також ми повідомляли, що в Україні з’явився свій перший аналог російської вогнеметної системи "Сонцепьок". У Міноборони вже навіть показали перші кадри його бойової роботи.