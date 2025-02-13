Укр

Россия весь 2024 год модернизировала свои дроны: что задумал враг и чем это грозит Украине

Автор
Денис Подставной
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Автор
Россияне улучшают свои дроны
Россияне улучшают свои дроны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Враг разрабатывает номенклатуру для дронов

Россияне на протяжении всего 2024 года модернизировали свои дроны. Также противник снова изменил свою тактику их применения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце. По его словам, прежде всего враг экспериментировал с модификациями боевых частей.

"Это говорит о разработке номенклатуры для дронов", — считает он.

Второй важной составляющей является изменение тактики применения БПЛА.

"Враг вернулся к полетам на сверхнизкой высоте. Ключевая задача этого – обход систем ПВО и сокращение времени выявления таких БпЛА. И это усложняет возможности авиации по их выявлению", — отметил Долинце.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 12 февраля россияне вновь устроили масштабные запуски беспилотников. О работе ПВО сообщали в Одессе, а также в Сумах.

Также мы сообщали о том, что в Украине появился свой первый аналог российской огнеметной системы "Солнцепек". В Минобороны уже даже показали первые кадры его боевой работы.

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#Украина #БПЛА #Дроны