Россия весь 2024 год модернизировала свои дроны: что задумал враг и чем это грозит Украине

Враг разрабатывает номенклатуру для дронов

Россияне на протяжении всего 2024 года модернизировали свои дроны. Также противник снова изменил свою тактику их применения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце. По его словам, прежде всего враг экспериментировал с модификациями боевых частей.

"Это говорит о разработке номенклатуры для дронов", — считает он.

Второй важной составляющей является изменение тактики применения БПЛА.

"Враг вернулся к полетам на сверхнизкой высоте. Ключевая задача этого – обход систем ПВО и сокращение времени выявления таких БпЛА. И это усложняет возможности авиации по их выявлению", — отметил Долинце.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 12 февраля россияне вновь устроили масштабные запуски беспилотников. О работе ПВО сообщали в Одессе, а также в Сумах.

Также мы сообщали о том, что в Украине появился свой первый аналог российской огнеметной системы "Солнцепек". В Минобороны уже даже показали первые кадры его боевой работы.