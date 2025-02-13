Як Mercedes: в Україні продають букет квітів за космічною ціною (фото)
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Букет складається з червоних та рожевих троянд
Наближається День святого Валентина, який невід’ємною частиною подарунка для багатьох є саме квіти. Флористичні компанії в Україні вже підготували букети на різний смак та ціну. А вартість деяких із них навіть перевищує цінник деякої ювелірки, останнього iPhone
Так, на одному із сайтів доставки квітів та подарунків продають у Києві розкішний букет із 1001 троянди у формі серця. Його вартість складає 111 899 гривень.
На фото букета зображені червоні троянди та всередині рожеві троянди викладені у формі серця. Композиція в темній обгортці й червоним великим бантом.
Що цікаво, вартість цього букета дорівнює практично 14 мінімальним зарплатам в Україні. Зазначимо, що наразі розмір мінімалки становить 8 тисяч гривень.
При цьому за ці гроші можна купити, наприклад, кольє з червоного золота 585 проби з діамантом.
До речі, ціна останнього iPhone набагато нижча за цей милий букетик.
Крім усього іншого, на сайті Auto.Ria продають автомобілі за ціною дешевшою за цей букет.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають букет тюльпанів за 60 тисяч гривень.