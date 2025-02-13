Как Mercedes: в Украине продают букет цветов по космической цене (фото)

Букет состоит из красных и розовых роз

Близится День святого Валентина, в который неотъемлемой частью подарка для многих являются именно цветы. Флористические компании в Украине уже подготовили букеты на разный вкус и цену. А стоимость некоторых из них даже превышает ценник некоторой ювелирки, последнего iPhone

Так, на одном из сайтов доставки цветов и подарков продают в Киеве роскошный букет из 1001 розы в форме сердца. Его стоимость составляет 111 899 гривен.

На фото букета изображены красные розы и внутри розовые розы выложены в форме сердца. Композиция в темной обертке и с красным большим бантом.

Что интересно, стоимость этого букета равно практически 14 минимальным зарплатам в Украине. Отметим, что сейчас размер минималки составляет 8 тысяч гривен.

При этом, за эти деньги можно купить, например, колье из красного золота 585 пробы с бриллиантом.

К слову, цена последнего iPhone намного ниже, нежели этот милый букетик.

Помимо всего прочего, на сайте Auto.Ria продают автомобили по цене дешевле этого букета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают букет тюльпанов за 60 тысяч гривен.