Как Mercedes: в Украине продают букет цветов по космической цене (фото)
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Букет состоит из красных и розовых роз
Близится День святого Валентина, в который неотъемлемой частью подарка для многих являются именно цветы. Флористические компании в Украине уже подготовили букеты на разный вкус и цену. А стоимость некоторых из них даже превышает ценник некоторой ювелирки, последнего iPhone
Так, на одном из сайтов доставки цветов и подарков продают в Киеве роскошный букет из 1001 розы в форме сердца. Его стоимость составляет 111 899 гривен.
На фото букета изображены красные розы и внутри розовые розы выложены в форме сердца. Композиция в темной обертке и с красным большим бантом.
Что интересно, стоимость этого букета равно практически 14 минимальным зарплатам в Украине. Отметим, что сейчас размер минималки составляет 8 тысяч гривен.
При этом, за эти деньги можно купить, например, колье из красного золота 585 пробы с бриллиантом.
К слову, цена последнего iPhone намного ниже, нежели этот милый букетик.
Помимо всего прочего, на сайте Auto.Ria продают автомобили по цене дешевле этого букета.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают букет тюльпанов за 60 тысяч гривен.