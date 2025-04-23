Фейкова перемога? У "Міс Всесвіт Україна" пояснили, чи справді Андріана Пущак стала "Міс США-2025"

Українка виграла, утім, в іншому конкурсі

Днями у мережі з'явилась інформація, що уродженка Дрогобича Адріана Пущак здобула титул Miss Petite Universe USA 2025. Зазначалось, що дівчина стала першою українкою, яка виборола титул Miss USA Universe 2025. Однак це виявилось неправдою.

Національна директорка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" та ліцензіатка міжнародної організації Miss Universe в Україні Анна Філімонова спростувала "ТСН", що Пущак стала Miss USA Universe 2025. Вона заявила, що конкурс за цей титул ще не відбувся. Поки що Miss USA є Alma Cooper, яка торік виступала на конкурсі від США.

"Титул Miss USA, що належить до системи Miss Universe, наразі офіційно не був присуджений на 2025 рік. Наразі його утримує Alma Cooper зі штату Мічиган — вона представляла США минулого сезону. Згадування українки Адріани Пущак у контексті титулу Miss USA не має під собою жодного стосунку до офіційної конкурсної системи Miss Universe", — пояснила Філімонова.

Андріана Пущак не стала "Міс США 2025", фото пресслужби конкурсантки

Анна зазначила, що Пущак була учасницею конкурсу Ms Universe World International. Він не належить до міжнародно визнаних конкурсних систем. Плутанина з всесвітньо визнаними конкурсами відбувається тому, що організатори поєднують у назві відомі бренди.

"Конкурс Ms Universe World International не є частиною жодної з міжнародно визнаних конкурсних систем — Miss Universe, Miss World, Miss International. Його організатори використовують поєднання назв відомих брендів. Наприклад, титули "Ms USA Universe", "Ms Ukraine Universe" або "Ms Petite USA Universe", які згадуються на стрічках переможниць, насправді є скороченням від "Ms USA Universe World International", що не має жодного стосунку до ліцензованих міжнародних конкурсів таких як Miss Universe, Miss Usa", — наголосила директорка.

Андріана Пущак перемогла в іншому конкурсі, фото з соцмереж

Філімонова підкреслила, що такі конкурси переважно проводять для заробітку або для піару. Таке явище називають fake awards.

"Приватні організатори створюють псевдоконкурси під назвами, що імітують відомі бренди — явище, відоме як fake awards. Такі ініціативи не мають міжнародної акредитації, прозорого журі або визначених процедур участі. Вони створюються виключно з комерційною або піар-метою, часто порушуючи авторські права на бренд", — додала Анна.

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