Зарплата до 30 тысяч и бесплатное проживание: в Буковеле появилась интересная вакансия

Работодатель предлагает удобный график

На горнолыжном курорте Буковель ищут старшую горничную в гостинично-ресторанный комплекс. Работодатель обеспечивает работников бесплатным проживанием и питанием.

Вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua. Работа расположена в селе Изки в Закарпатской области.

Основные обязанности включают: уборка гостиничных номеров, ванных комнат, замену постельного белья и полотенец, а также прием номеров после выезда гостей. Также старшая горничная будет контролировать работу горничных и готовность номерного фонда.

Заработная плата по вакансии составляет от 18 000 до 30 000 грн в месяц. Проживание и трехразовое питание предоставляются бесплатно на территории курорта в течение периода трудоустройства. Также предусмотрена оплачиваемая стажировка с частичной ставкой в первую неделю работы.

График работы: с 08:00 до 17:00, с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00, а также 1-2 "плавающих" выходных в неделю.

Кандидаты должны отвечать ряду требований: порядочность, трудолюбие, неконфликтность, аккуратная внешность и желательно отсутствие вредных привычек. Возраст кандидатов должен быть от 25 до 50 лет.

Также необходим опыт работы в гостиничной сфере от двух лет, знание бытовой техники и средств для уборки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Буковеле предлагают неплохую работу. Вы сможете заработать 50 тысяч и бесплатно жить на курорте.