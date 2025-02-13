Штраф за срыв мобилизации будет? Что решил суд по делу мэра Дрогобыча Кучмы

Мэра Дрогобыча оштрафовали за мобилизацию: суд оставил штраф в силе

Дрогобычский городской голова Тарас Кучма не смог обжаловать штраф от Территориального центра комплектования (ТЦК) за невыполнение плана мобилизации. Суд оставил штраф в силе.

Об этом мэр сообщил в комментарии "Твоему городу". Кучма назвал это решение безосновательным и планирует подать апелляцию.

"То, что нам инкриминируют невыполнение программы мобилизации за декабрь, это применимо к каждому мэру в Украине. Как я могу доставить человека в военкомат?", – говорит Кучма.

Он отмечает, что по условиям постановления ему предстояло оповестить и доставить человека в военкомат.

Штраф был наложен за админправонарушения согласно ч. 3 ст. 210-1 КУоАП. Мэр Дрогобыча настаивает, что действовал законно и не нарушал нормы. Несмотря на это, Дрогобычский горрайонный суд 12 февраля 2025 отклонил его иск.

Ситуация с Дрогобычем не единственная: штрафы получили и мэры Трускавца, Сходницы, Борислава и Меденичей. Они тоже планируют обжаловать решение в суде. Юристы отмечают, что ответственность за мобилизацию несут не только мэры, но и ТЦК и государственные органы. Судебные процессы могут создать прецеденты для подобных дел по всей стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мужчина на Волыни обжаловал штраф ТЦК в суде: как ему это удалось.