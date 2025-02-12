Одруження та розлучення під час війни: чи потрібні документи з ТЦК

Про деякі зміни в житті потрібно повідомляти військкомат

Під час подання заяви до РАЦСу для реєстрації шлюбу необхідно зазначити інформацію про військовий облік. Зокрема, йдеться про місце обліку, військове звання, а також серію та номер військового квитка або приписного посвідчення, якщо особа є призовником.

Водночас як пояснила адвокатка Лариса Величко, відсутність військового квитка не є підставою для відмови в реєстрації шлюбу . Пишуть Факти ICTV.

Аналогічно, під час розлучення довідка з ТЦК та СП не потрібна. Сімейне законодавство не передбачає обов’язкове надання таких документів у разі подання позову про розірвання шлюбу.

"Відсутність військового квитка не є підставою для відмови в реєстрації шлюбу або його розірванні", — зазначила юристка.

Однак важливо пам’ятати, що після зміни сімейного стану чоловік, який є призовником або військовозобов’язаним, зобов’язаний повідомити про це територіальний центр комплектування. За законом, це потрібно зробити протягом семи днів.

Органи РАЦСу передають інформацію про одруження або розлучення до ТЦК. Але відповідальність за оновлення своїх даних залишається за військовозобов’язаною особою. Невиконання цього обов’язку може розглядатися як порушення правил військового обліку.

Нагадуємо, що протягом семи днів призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні надавати ТЦК інформацію щодо:

сімейного стану;

адреси проживання (перебування)

номерів телефону;

адреси електронної пошти (за її наявності),

отримання освіти;

отримання нової посади.

За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Проте покладання штрафу залежить від наявності або відсутності відповідної інформації у державних реєстрах.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібен чоловіку військовий квиток для реєстрації авто. Це стосується й обміну водійського посвідчення.