Контракт с 18: могут ли его подписать военные до и после 25 лет

Военные до 24 лет могут подписать "Контракт 18-24" при определенных условиях, а те, которым исполнилось 25 лет после вступления в силу постановления об этом документе — единовременное вознаграждение

Министерством обороны Украины было сообщено о запуске проекта "Контракт 18-24". Его могут подписать мужчины в возрасте от 18-24 лет и иметь определенные льготы, например, в приобретении жилья или медицинском обслуживании. Однако 18-24 летние военные не могут перейти на этот контракт, хотя иногда все зависит от контракта, который они заключили.

В постановлении Кабинета Министров Украины не предусмотрен переход добровольцев военнослужащих 18-24 лет на "мотивационный контракт". Но, по словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина", есть контракты, которые позволяют перейти на другие договоры.

"На самом деле надо смотреть, какой контракт они подписывали. Потому что здесь, наверное, нужна юридическая экспертиза. В этом постановлении Кабмина этого не предусмотрено по крайней мере", — сказал спикер.

Кроме того, военные, которые присоединились к войску с 18 до 24 лет, но сейчас достигли 25-летнего возраста, получат единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллион гривен, если они хотят перейти на "Контракт 18-24". Оно также осуществится для военных рядового-сержантского, старшинского состава, которые пришли в ВСУ до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства.

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