Росіяни атакували Чорнобильську АЕС: чи є загроза витоку радіації

Дрон пробив саркофаг

В ніч на 14 лютого російський дрон влучив в укриття 4 енергоблоку на Чорнобильській АЕС. Укриття було пошкоджене внаслідок атаки БпЛА із фугасною частиною.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. Внаслідок атаки було пошкоджено захисне укриття, яке захищає довкілля від радіаційного випромінювання. Рятувальники оперативно загасили пожежу на місці влучання.

"Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", – наголосив Володимир Зеленський. Глава держави також показав відео влучання.

За попередніми оцінками фахівців, пошкодження укриття суттєві. Наразі радіаційний фон залишається в межах норми, за його рівнем ведеться постійний моніторинг.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко оприлюднив фотографії наслідків атаки. За його словами, російські загарбники свідомо спрямовують безпілотники в район ЧАЕС та експериментують з висотою польоту дронів-камікадзе, намагаючись здійснювати польоти на максимально низькій висоті.

"Москва, яка винна в Чорнобильській катастрофі, зараз знову створює загрозу для ЧАЕС", – підкреслив Коваленко.

У ДСНС України зазначили, що радіаційний фон навколо Чорнобильської АЕС у нормі. Також рятувальники показали фото дрона, який пробив саркофаг.

"На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень", — йдеться у повідомленні.

Також раніше "Телеграф" писав, що Росія двічі вдарила в районі Запорізької АЕС. Це уже не перший раз, коли станція під загрозою.