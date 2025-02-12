АЕС розбрату: чому добудова станції викликала суперечки в Україні, як реагує влада і до чого тут Росія

Навколо Хмельницької АЕС точаться суперечки

Верховна Рада 11 лютого підтримала закупівлю обладнання для двох енергоблоків Хмельницької атомної станції. Новина такого масштабу викликала серйозні обговорення в суспільстві і навіть уже встигла піддатися критиці з боку деяких опозиціонерів.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про Хмельницьку АЕС, чому деяким не сподобалося рішення про закупівлю обладнання та як влада обґрунтовує його.

Хмельницька АЕС

Що вирішила Рада

Верховна рада України підтримала законопроєкт, який дозволяє нацкомпанії "Енергоатом" купити у Болгарії обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. При цьому рішення про саму добудову буде ухвалено окремо. Законом передбачено, що уряд незабаром актуалізує детальніший кошторис будівництва. Після цього Рада повторно розгляне урядовий проєкт щодо остаточного дозволу на добудову АЕС.

АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України у Хмельницькій області.

Складається з двох ядерних реакторів, хоча за початковим проєктом станція мала бути чотириблочною. Будівництво розпочалося у 1981 році. Перший реактор був запущений у 1987 році, другий — у 2004-му. Третій та четвертий енергоблоки збудували лише частково: на 80% та 25%.

Мета Енергоатому

Як пише NV, Енергоатом хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою у Європі.

Для довідки: AP1000 – це американська технологія, яка забезпечує більш високий рівень безпеки співробітників та безперебійну роботу підприємства. При знеструмленні реактор АР1000 зможе функціонувати ще 72 години без аварійної небезпеки. Раніше у Європі така технологія не використовувалася.

Планується, що два енергоблоки на Хмельницькій АЕС матимуть номінальну потужність 2,2 ГВт. Але через високий рівень готовності, тривалість робіт підключення енергоблоку №3 оцінюють у 3 роки. При цьому роботи з енергоблоку №4 відбуватимуться паралельно.

Критика

Деякі з опозиціонерів розкритикували закупівлю обладнання та добудову Хмельницької АЕС.

Чим аргументують

Так, наприклад, нардеп Олексій Гончаренко називає реактори, які мають намір закупити у Болгарії російськими.

"Рада підтримує закупівлю російського обладнання для Хмельницької атомної станції. Це якийсь сюр! Під час війни витрачати гроші на російські реактори!", — обурений депутат.

Справа в тому, що на Хмельницькій АЕС планується встановити корпуси реакторів типу ВВЕР-1000 російського виробництва. Нині вони перебувають у Болгарії.

При цьому варто зазначити, що експерт з ядерної енергетики Людвіг Литвинський у коментарі "Телеграфу" раніше пояснював, що енергоблоки на Хмельницькій АЕС від початку спроєктовані виключно під реактори типу ВВЕР-1000.

"Встановлення реакторів іншого типу технічно неможливе без повної перебудови наявної інфраструктури", — зазначив він.

Крім того, є побоювання, що Україні нібито потрібно буде купувати російське паливо для цих реакторів. І таким чином Росія може захотіти "підсадити" нас на свою енергетичну голку.

Ще критиці піддається сама вартість проєкту (на закупівлю обладнання планують витратити пів мільярда євро). А також доцільність цього під час війни. Про це, зокрема, заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Що каже влада

Влада України почула критику на адресу свого рішення і поспішила пояснити свою позицію.

Відповідь Міненерго

Енергетики назвали рішення про придбання реакторного обладнання у Болгарії "одним із найважливіших для української енергосистеми за 30 років незалежності".

"Залежність від РФ та зростання тарифів"

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, у цьому проекті не буде – зокрема, ані російського палива, ані будь-якого обслуговування.

"Усе буде реалізовано українськими та американськими компаніями, державними та приватними. Крім того, попри всі спекуляції, для добудови Хмельницької АЕС не потрібно підвищувати тарифи чи виділяти кошти з державного бюджету. А всі процеси, повʼязані з реалізацією проєкту добудови Хмельницької АЕС, будуть максимально прозорими…Добудову нових атомних блоків ХАЕС підтримало МАГАТЕ, а американський Westinghouse офіційно підтвердив готовність забезпечити ці блоки американським паливом", – заявив він.

Економічність

У Міненерго також пояснили, що будівельні роботи на енергоблоці №3 завершено на 80%, на енергоблоці №4 – на 25%.

"Добудова цих блоків буде в рази дешевша і швидша, ніж будь-яке будівництво АЕС з нуля".

Доцільність

"Це більш ніж 2 гігавати електрики для України. І щоб було зрозуміло, зараз, цими складними зимовими місяцями, ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. І обов’язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей", — пояснив президент України Володимир Зеленський.

Що кажуть експерти

Фізик і експерт з ядерної енергетики Людвіг Литвинський у коментарі "Телеграфу" також заявив, що вважає це рішення технічно обґрунтованим та безпечним для енергетичної незалежності України.

"Та насправді жодної "зради" у цьому немає. Річ у тім, що реактори працюватимуть на американському паливі, яке виробляє шведська компанія. Таке паливо вже успішно використовується на інших українських АЕС. Воно має особливу шестикутну конструкцію, спеціально розроблену за ініціативою України в США для реакторів типу ВВЕР", — каже фізик.

Литвинський наголосив, що завершення будівництва енергоблоків економічно доцільне, враховуючи значні кошти, які вже вкладені в проєкт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Рада винесла один із законопроектів на всенародне обговорення.