Ермак после встречи с Китом Келлогом был на позитиве: о чем удалось договориться

Политики провели конструктивный разговор

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу в Мюнхене со специальным представителем Президента США по Украине и России Китом Келлогом. В ходе разговора стороны обсудили координацию усилий по достижению мира.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из Мюнхена. По его словам, после встречи Ермак был в приподнятом настроении.

Похже сам руководитель ОП прокомментировал результаты встречи. Главной темой переговоров стало согласование совместных действий по установлению справедливого и долговременного мира в Украине.

Во время встречи руководитель ОП подчеркнул, что российская сторона никогда не соблюдает правила, а уважает исключительно силу. Он подчеркнул, что любые договоренности с Россией не будут иметь эффекта без применения принуждения, поскольку контроль над Украиной остается ключевым элементом имперских стремлений Кремля.

Собеседники уделили особое внимание вопросу дальнейшей поддержки Украины. Ермак отметил, что оказание помощи Украине сейчас экономически выгоднее, чем противостояние с усиленной Россией в будущем. Он подчеркнул, что это касается безопасности не только Украины, но всей Европы и мира. "Помогать Украине сейчас — гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже", — отметил он.

На встрече также обсудили организацию будущих переговоров на высшем уровне и запланированный визит американского спецпредставителя в Украину.

Также "Телеграф" писал о главных заявлениях Зеленского на Мюнхенской конференции. Президент Украины ответил на вопросы журналистов.