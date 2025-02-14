Україна відновлює видачу паспортів чоловікам за кордоном, але є певні умови

Українські чоловіки 18-60 років отримають паспорти з наступного тижня

З наступного тижня українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які подали документи на оформлення паспортів через ДП "Документ" до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати свої виготовлені паспорти.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

За інформацією відомства, повідомлення про готовність паспортів надсилатимуться громадянам у порядку черговості подачі документів із зазначенням дати, часу та місця видачі. Відновлення процесу видачі паспортів потребувало певного часу, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України.

Особливо актуальним це питання є для українських чоловіків, які перебувають за кордоном. Зазначається, що наразі обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які перебувають за межами країни, є наявність військово-облікових документів. Без цього отримати паспорт буде неможливо.

Таким чином, українці, які довго чекали на свої документи, вже незабаром зможуть їх отримати. Це важливий крок для багатьох громадян, які потребують документів для подорожей, роботи або проживання за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи може виїхати з України чоловік з другою групою інвалідності.