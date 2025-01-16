Зеленський пообіцяв вирішити питання з паспортами за кордоном: не тільки у Польщі, а й усюди, де вони "застрягли"

Понад 80 тис. громадян, які давно чекають на свої документи

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі провів зустріч із українською громадою, з якою обговорив видачу паспортів ДП "Документ". За підсумками його поїздки він вирішив це питання.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла заступник керівника Офісу Президента Ірина Верещук. За її словами, лише у Польщі йдеться про більш ніж 80 тис. громадян, які давно чекають на свої документи.

"Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки у Польщі – усюди, де вони "застрягли". Дякую МВС та Мінєдності за співпрацю", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ДП "Документ" є українським державним комерційним підприємством, яке входить до сфери управління Державної міграційної служби України.

Підприємство наділене законом необхідними повноваженнями прийому заяв-анкет громадян на оформлення біометричних документів та їх видачу.

Структура ДП "Документ" складається з головного офісу та його регіональних підрозділів. Чисельність працівників становить понад 700 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени минулого року у Празі спалахнув великий скандал навколо українського Паспортного сервісу ДП "Документ".