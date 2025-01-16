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Зеленський пообіцяв вирішити питання з паспортами за кордоном: не тільки у Польщі, а й усюди, де вони "застрягли"

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський розібрався у питанні затримки паспортів Новина оновлена 16 січня 2025, 15:04
Володимир Зеленський розібрався у питанні затримки паспортів. Фото Колаж "Телеграфу"

Понад 80 тис. громадян, які давно чекають на свої документи

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі провів зустріч із українською громадою, з якою обговорив видачу паспортів ДП "Документ". За підсумками його поїздки він вирішив це питання.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла заступник керівника Офісу Президента Ірина Верещук. За її словами, лише у Польщі йдеться про більш ніж 80 тис. громадян, які давно чекають на свої документи.

"Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки у Польщі – усюди, де вони "застрягли". Дякую МВС та Мінєдності за співпрацю", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ДП "Документ" є українським державним комерційним підприємством, яке входить до сфери управління Державної міграційної служби України.

Підприємство наділене законом необхідними повноваженнями прийому заяв-анкет громадян на оформлення біометричних документів та їх видачу.

Структура ДП "Документ" складається з головного офісу та його регіональних підрозділів. Чисельність працівників становить понад 700 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени минулого року у Празі спалахнув великий скандал навколо українського Паспортного сервісу ДП "Документ".

Теги:
#Польща #Паспорти #Володимир Зеленський #Ірина Верещук #ДП &quot;Документ&quot;