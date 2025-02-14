Украина возобновляет выдачу паспортов мужчинам за границей, но есть определенные условия

Украинские мужчины 18-60 лет получат паспорта со следующей недели

Со следующей недели украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, подавшие документы на оформление паспортов через ГП "Документ" до 25 апреля 2024 года, смогут получить свои изготовленные паспорта.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

По информации ведомства, уведомления о готовности паспортов будут направляться гражданам в порядке очередности подачи документов с указанием даты, времени и места выдачи. Восстановление процесса выдачи паспортов потребовало некоторое время, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины.

Особенно актуален этот вопрос для украинских мужчин, которые находятся за границей. Отмечается, что обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за пределами страны, является наличие военно-учетных документов. Без этого получить паспорт будет невозможно.

Таким образом, украинцы, которые долго ждали своих документов, уже в скором времени смогут их получить. Это важный шаг для многих граждан, нуждающихся в документах для путешествий, работы или проживания за границей.

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