Полк із жалом: чому оса стала символом протиповітряних захисників України

За час повномасштабного вторгнення бійці встигли відзначитись на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині

Вони оберігають небо. "Телеграф" продовжує знайомити читачів із знаками розрізнення військових формувань ЗСУ. Мова йтиме про 38 зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника, шеврон якого важко сплутати з іншими.

Символ полку — золота оса зі срібними жалом та крилами, опинилась там не просто так. Зокрема, це вказує на озброєння формування зенітно-ракетними комплексами "Оса". Червоне тло шеврона вказує на приналежність до ракетних військ та артилерії.

Шеврон 38 зенітного полку

Що відомо про полк

38-й зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника — важливе формування протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ, що базується у смт Чорноморське Одеської області.

З початку повномасштабного вторгнення полк забезпечував протиповітряну оборону узбережжя Одеси, а також стратегічних міст — Миколаєва, Кривого Рогу, Херсона. Окрім цього, його підрозділи брали участь у захисті об’єктів критичної інфраструктури Києва, Чернігова та Сум. Полк відзначений почесною відзнакою "За мужність та відвагу" у 2024 році.

Вручення нагород бійцям 38 зенітного полку

Полк носить ім’я Юрія Тютюнника — визначного генерал-хорунжого армії УНР, який відіграв важливу роль в українізації російської армії, створив Український військовий клуб, що став основою для 1-го Сімферопольського полку імені гетьмана Дорошенка. Він був одним із ініціаторів Першого зимового походу, за що був нагороджений Залізним хрестом та удостоєний генеральського звання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на шевронах можуть бути не тільки реальні створіння, а й міфічні. Так, на знаку розрізнення 71 ОЄБр — Симаргл.