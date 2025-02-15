Цветок мужества: как "Эдельвейс" защищает Украину и что символизирует шеврон бригады (фото, видео)

Родилась бригада в Белой Церкви, однако настоящая ее Родина — Коломыя

Логотипы 10 и 128 горно-штурмовой бригады трудно спутать, однако они имеют схожие символы. Обе бригады имеют одинаковую специфику. Телеграф продолжает знакомить читателей с символикой соединений ВСУ.

10-я отдельная горно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины была создана 1 октября 2015 года в Белой Церкви. 2 ноября 2018 были официально утверждены нарукавные знаки бригады и ее батальонов. Основным символом стал щит с белоткой (эдельвейсом) и скрещенные бортики. Внизу была латинская цифра 10 – Х. После этого шеврон менялся. Основной логотип остался прежним, однако номер убрали и преодолевали горные пики наверху.

Шеврон 10 ОГШБр

Темно серый цвет на шевроне – цвет горной пехоты. Белые горные пики наверху – принадлежность к горно-штурмовым подразделениям. Бартки символизируют решительность, боевую закалку и твердый характер, а эдельвейс — стойкость, выносливость и жизнеспособность. Эдельвейс — горный цветок, а само подразделение базируется в Коломне на Ивано-Франковщине, вблизи горных массивов.

Символизирующие бартки на шевроне 10 ОГШБр

Что символизируют эдельвейсы на шевроне 10 ОГШБр

9 ноября того же года приказом командира для всех подразделений был утвержден девиз — "Со щитом или на щите". На шевронах воинов обычно только первая часть лозунга. Песня "Подай оружие", написанная в 2018 году ветераном Глебом Бабичем вместе с рок-группой Kozak System, стала официальным гимном бригады.

О боевом пути 10 ОГШБр после полномасштабного вторжения

В марте 2022 года военные бригады провели успешные штурмовые действия и уволили ряд населенных пунктов, среди которых Рудницкое, Лукьяновка и Лукаши. После освобождения севера Украины подразделение было переброшено в Донецкую область, где воины бригады героически обороняли Соледар и прилегающие районы.

У некоторых подразделений бригады есть свои шевроны — на фото знак 108 отдельного горно-штурмового батальона

14 февраля 2023 г. Президент Украины Владимир Зеленский официально присвоил бригаде почетное наименование "Эдельвейс". 5 мая 2023 года бригаду отметили почетным знаком "За мужество и отвагу" за выдающиеся боевые достижения и героизм на поле боя.

Фото бойца к Рождеству – у него шеврон в полевых цветах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на шевроне 38 зенитно-ракетного полка — оса. Это не случайно и не совсем иносказательно, ведь на вооружении этого формирования противовоздушной обороны именно ЗРК "Оса".