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"Попереду перших". Бригада підтримки з Охтирки впізнавана по особливому шеврону (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Дитячі малюнки для воїнів 91 окремої Охтирської бригади підтримки Новина оновлена 10 лютого 2025, 09:14
Дитячі малюнки для воїнів 91 окремої Охтирської бригади підтримки. Фото facebook.com/vchA0563

Сили підтримки — важлива частина успіху ЗСУ

Серед з’єднань Збройних Сил України є і нові формування, а є і ті, що мають довгу історію. Одне з таких — 91 окрема Охтирська бригада підтримки.

"Телеграф" продовжує розповідати про знаки розрізнення українських підрозділів та їхній славетній історії. Частина в Охтирці відомий не тільки в Україні, а й за її межами — бійці брали участь в миротворчих місіях, зокрема в Косово. Військові мають досвід ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій в Україні. За часів повномасштабного вторгнення обороняли Охтирку, брали участь в місіях в Бахмуті, Ізюмі, на Херсонщині.

На шевроні одразу є вказівка на рід військ — вгорі є зображення золотого моста. Золотий трилистий хрест символізує приналежність до Охтирки, як місця дислокації. Гасло підрозділу — "Попереду перших".

Шеврон 91 окремої Охтирської бригади підтримки
Шеврон 91 окремої Охтирської бригади підтримки

Про підрозділ

91 окрема Охтирська бригада підтримки — підрозділ інженерних військ у складі Сухопутних військ України. Бригада дислокується в місті Охтирка Сумської області. Основними завданнями підрозділів полку є встановлення та розширення системи інженерних загороджень, фортифікаційного обладнання, підготовка до руйнування мостів і дамб.

Бійці 91 окремої Охтирської бригади підтримки займаються мінуванням та розмінуванням
Бійці 91 окремої Охтирської бригади підтримки займаються мінуванням та розмінуванням

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії бійці підрозділу спільно з іншими військовими формуваннями героїчно захищали місто, завдаючи російським військам значних втрат.

Діти надіслали листи бійцям 91 окремої Охтирської бригади підтримки
Діти надіслали листи бійцям 91 окремої Охтирської бригади підтримки

За відвагу та мужність у боях 6 грудня 2023 року тоді ще полк був відзначений почесною нагородою "За мужність та відвагу" й офіційно перейменований у 91 окремий Охтирський полк підтримки (до цього — окремий полк оперативного забезпечення). З кінця січня 2025 року в офіційних соцмережах з'єднання фігурує як 91 окрема Охтирська бригада підтримки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пов'язує 24 ОМБр ім. короля Данила із Середньовіччям. На шевроні бригади — особливий, впізнаваний символ, що вказує не тільки на дислокацію підрозділу.

Теги:
#Шеврон #Охтирка #Сумська область