"Попереду перших". Бригада підтримки з Охтирки впізнавана по особливому шеврону (фото)

Сили підтримки — важлива частина успіху ЗСУ

Серед з’єднань Збройних Сил України є і нові формування, а є і ті, що мають довгу історію. Одне з таких — 91 окрема Охтирська бригада підтримки.

"Телеграф" продовжує розповідати про знаки розрізнення українських підрозділів та їхній славетній історії. Частина в Охтирці відомий не тільки в Україні, а й за її межами — бійці брали участь в миротворчих місіях, зокрема в Косово. Військові мають досвід ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій в Україні. За часів повномасштабного вторгнення обороняли Охтирку, брали участь в місіях в Бахмуті, Ізюмі, на Херсонщині.

На шевроні одразу є вказівка на рід військ — вгорі є зображення золотого моста. Золотий трилистий хрест символізує приналежність до Охтирки, як місця дислокації. Гасло підрозділу — "Попереду перших".

Шеврон 91 окремої Охтирської бригади підтримки

Про підрозділ

91 окрема Охтирська бригада підтримки — підрозділ інженерних військ у складі Сухопутних військ України. Бригада дислокується в місті Охтирка Сумської області. Основними завданнями підрозділів полку є встановлення та розширення системи інженерних загороджень, фортифікаційного обладнання, підготовка до руйнування мостів і дамб.

Бійці 91 окремої Охтирської бригади підтримки займаються мінуванням та розмінуванням

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії бійці підрозділу спільно з іншими військовими формуваннями героїчно захищали місто, завдаючи російським військам значних втрат.

Діти надіслали листи бійцям 91 окремої Охтирської бригади підтримки

За відвагу та мужність у боях 6 грудня 2023 року тоді ще полк був відзначений почесною нагородою "За мужність та відвагу" й офіційно перейменований у 91 окремий Охтирський полк підтримки (до цього — окремий полк оперативного забезпечення). З кінця січня 2025 року в офіційних соцмережах з'єднання фігурує як 91 окрема Охтирська бригада підтримки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пов'язує 24 ОМБр ім. короля Данила із Середньовіччям. На шевроні бригади — особливий, впізнаваний символ, що вказує не тільки на дислокацію підрозділу.