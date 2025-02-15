Не пускають в ТЦК: що робити, коли е-черга не видає вільних слотів, поради юриста та відповідь Міноборони

У Міноборони вже готують наказ про електронні черги в ТЦК, а юристи радять захищати свої законні права

Як це не смішно звучить, але до деяких ТЦК та СП навіть за великого бажання наразі потрапити неможливо. Електронна черга не видає вільних слотів, а прихід "наживо" нічого не вирішує: охорона ТЦК просто відмовляється пускати відвідувачів без електронного запису.

"Телеграф" намагався розібратися, що робити людині, яка не зі своєї вини змушена, фактично, порушувати встановлений порядок подачі документів у ТЦК, та з’ясовував, що про ситуацію говорять юристи, і як пояснюють проблему в Міністерстві оборони України.

Ти – не пройдеш!

Всі пам’ятають, як минулого року після введення в дію нового мобілізаційного законодавства, що встановлювало дедлайн для оновлення даних військовозобов’язаними, біля входів до ТЦК та ЦНАП стали утворюватися просто таки гігантські черги. В них люди могли стояти годинами, з самого зранку і до пізнього вечора, інколи лишаючись навіть на ніч. Тоді відповіддю на ситуацію стало впровадження електронного запису. Це, начебто, спрацювало, і черги зникли.

Проте з’явилася інша проблема проблема: через недосконалість функціоналу "е-Черги" до ТЦК тепер взагалі неможливо потрапити.

З такою дивною ситуацією зіткнулися у січні та лютому відвідувачі деяких РТЦК та СП в місті Києві. На вході кожного з таких ТЦК висить оголошення, яке безапеляційно вказує, що потрапити на прийом, наприклад, для подачі документів на продовження відстрочки, можливо лише шляхом електронного запису через відповідний ресурс "е-Черга" на сайті Міноборони: https://q.mod.gov.ua. Та як показала практика, зазначений ресурс відмовляється працювати належним чином – можливість запису на прийом в ТЦК просто відсутня, навіть на віддалений період часу.

Оголошення на дверях одного з київських ТЦК та СП

З подібною проблемою зіткнувся, наприклад, звільнений в запас через сімейні обставини після двох років служби колишній військовий, учасник бойових дій, назвемо його Володимир. Відповідно до діючого законодавства, він зобов’язаний щотримісяці (синхронно з черговим указом президента про продовження дії воєнного стану) подавати через ТЦК документи, що підтверджують його право на відстрочку. Цього разу строк подачі припав на початок лютого, і, знаючи, що електронна черга зазвичай розписана на тижні вперед, він вирішив загодя вибрати потрібну дату через ресурс "е-Черга". Відтак перша спроба зареєструватися була ще 8 січня.

Та вже тоді система "порадувала" відсутністю вільних слотів для запису в чергу. Наступні спроби (всього з десяток) з інтервалом у кілька днів також не дали результату – ресурс "е-Черга" при заході з самих різних пристроїв (смартфона, ноутбука тощо) продовжував вперто вказувати, що "У цей ТЦК та СП немає вільних слотів для запису. Спробуйте зареєструватися наступного дня".

Скріншот застосунку е-Черга без наявних вільлних слотів

1 лютого, коли настав вказаний у документі строк чергової подачі документів, а "е-Черга" продовжувала "висіти", Володимир вирішив прийти до свого районного ТЦК, аби не порушувати порядок подачі документів, спробувавши потрапити на прийом без електронної черги. Та охорона на вході категорично відмовилася пускати відвідувача. Тут же на місці Володимир зустрів ще двох "везунчиків", яких не пускали до ТЦК, бо ті не змогли зареєструватися через електронну чергу. Один, за його словами, також прийшов з питань відстрочки, а інший мав питання, пов’язані з медичними документами.

Охоронець на вході ТЦК не зміг нічим зарадити Володимирові – мовляв, це не проблема ТЦК. Хіба порекомендував спробувати "ловити" вільні слоти в електронну чергу у перші секунди нової доби. Та інші відвідувачі засмутили – їх досвід показав, що кейс "перші секунди" не працює. Черговий ТЦК, куди Володимир зателефонував у спробі прояснити ситуацію, теж перевів "стрілки" на Міноборони, мовляв – звертайтеся до них, як адміністраторів системи.

З "гарячими лініями" Міноборони виявилося не все просто: дві основні з них (1512 та 0800500442), куди Володимир намагався дзвонити кілька днів поспіль, перманентно видавали, що "абонент недоступний". Те саме і з "гарячою лінією" щодо діяльності ТЦК (0800301937), де повідомляють, що номер не є дійсним.

Зрештою, третього лютого Володимирові через кілька годин спроб вдалося прорватися на лінію 1512. Там чемна операторка Наталя повідомила, що, на жаль, конкретно з його проблемою (а проблемою було – як же все-таки потрапити в ТЦК) допомогти не може. Також не змогла вона відповісти на питання, як діяти у ситуації відсутності вільних слотів у "е-Черзі", та яким саме нормативним документом обґрунтоване її безальтернативне використання з боку ТЦК. Усе, на що спромоглися на "гарячій лінії" – повідомити, що якщо вже ТЦК так вирішили, то напевно, мають на це якесь право. Та зареєстрували звернення (чомусь вимагаючи вказати в обов’язковому порядку номер частини, де відслужив Володимир), пообіцявши надати письмову відповідь через місяць.

Ситуація для Володимира вирішилася несподіваним чином. 5 лютого, тобто через два дні після дзвінка на "гарячу лінію", у ресурсі "е-Черга" для нього чарівним чином з’явилися вільні слоти. Причому, відразу на декілька дат. Щоправда, дати ці виявилися занадто віддаленими від строку чергового переоформлення відстрочки. У результаті через очевидні недоопрацювання з боку адміністраторів "е-Черги" та дивну позицію ТЦК Володимир зможе подати документи лише через три тижні від встановленої дати. І ще кілька тижнів очікуватиме на відповідне рішення з боку ТЦК.

Після розповіді Володимира редакція вирішила перевірити, а чи справді запис через "е-Чергу" є єдиною можливістю потрапити на прийом до ТЦК та СП. І не знайшла положень, на які могли б спиратися територіальні центри комплектування, застосовуючи в своїх оголошеннях формулювання на кшталт "прийом проводиться виключно по електронній черзі". Навпаки, на усіх офіційних державних ресурсах "е-Черга" позиціонується лише як засіб полегшення життя для відвідувачів, але аж ніяк не засіб примусу, на який перетворили її в ТЦК та СП.

Зручно, легко, і... неможливо. Коли зе-Чергою щось пішло не так

Також наразі очевидно, що "технічна" проблема з електронною чергою — на стороні Міноборони, яке адмініструє відповідний електронний ресурс "е-Черга". А там, судячи з відповіді його "гарячої лінії", не зовсім знають, як вирішити питання.

Відтак, аби з’ясувати, як правильно діяти людині в ситуації, коли їй створено перешкоди для доступу до ТЦК та СП, "Телеграф" паралельно звернувся до заступниці Міністра оборони України з цифровізації Катерини Чорногоренко та Наталі Опольської, докторки юридичних наук, доцента, керівниці "Адвокатського бюро Наталі Опольської".

Що говорять в Міноборони

Заступник Міністра оборони Катерина Чорногоренко, фото з її сторінки у Facebook

Заступниця Міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначає, що в Міноборони знайомі з проблемою перевантаження електронних черг. І навіть каже, що для вирішення проблеми готується відповідний наказ. А тим часом радить, якщо є така можливість, використовувати застосунок Резерв+. Інакше — намагатися "ловити" вільні слоти з початком доби. Також, за її словами, співробітники ТЦК можуть відмовити у прийомі відвідувачу без електронного запису лише тоді, коли немає вільних слотів. В іншому випадку — вони зобов’язані його прийняти.

- Чи має право ТЦК відмовити відвідувачу, який прийшов на прийом без електронної черги?

- Якщо всі часові проміжки в електронній черзі на день візиту вже зайняті, ТЦК має право відмовити відвідувачу, який прийшов без попереднього запису. Однак, якщо залишаються вільні слоти, ТЦК зобов’язаний прийняти таку людину.

- Яким нормативним документом передбачено, що ТЦК приймає відвідувачів виключно через електронну чергу?

- У 2024 році дорученням заступника міністра було впроваджено електронну чергу для відвідувачів ТЦК. Важливо зазначити, що в дорученні не йдеться про прийом виключно за електронною чергою. Якщо в черзі є вільні слоти, людина може потрапити на прийом і без попереднього запису.

Доручення мало на меті оперативно впровадити електронні черги для зниження навантаження на ТЦК та забезпечення комфортнішого обслуговування.

Крім того, діє Постанова Кабінету Міністрів України № 523 від 10.05.2024 р. "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Ця Постанова містить поняття "інших послуг", які може надавати ТЦК, даючи можливість оперативно впроваджувати додаткові сервіси на кшталт електронної черги.

Наразі Міноборони спільно з Командуванням Сухопутних військ розробляють Наказ щодо Порядку роботи електронної черги, а також зміни до постанови №523, які деталізують поняття електронної черги.

- Чи знають у Міноборони про проблему відсутності слотів, і як збираються її вирішувати? З чим пов’язана ця проблема?

- У Міноборони знають, що електронні черги часто заповнюються на 100% та не завжди здатні оперативно задовольнити запит. Це пов’язано з великим навантаженням на ТЦК та СП.

Перше рішення — мобільний застосунок Резерв+, який уже полегшує життя військовозобов’язаним та слугує як онлайн-ТЦК, пропонуючи дедалі більше послуг просто у смартфоні, без відвідування установ.

У Резерв+ майже 4 мільйони користувачів авторизувались, оновили облікові дані, отримали електронний військовий документ. А понад 240 тис. користувачів оформили швидкі онлайн-відстрочки. Це люди з інвалідністю з пенсійним посвідченням, студенти, аспіранти, докторанти, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі. Наразі кожна третя відстрочка оформлюється не в ТЦК, а в Резерв+. Дистанційно, без черг, за лічені хвилини.

Також важливо зазначити, що електронна черга наразі працює в пілотному форматі. В процесі впровадження був розширений діапазон дат для запису — з кількох днів до місяця.

Надалі Міністерство оборони за участю Командування Сухопутних військ, як органу, що відповідає за ТЦК, запланувало повноцінне впровадження електронної черги, а також розширення функціоналу. Зокрема це дозволить моніторити й аналізувати навантаження на працівників ТЦК та впливати на ситуацію — через кадрові рішення, розширення штату, перегляд тривалості надання тієї чи іншої послуги тощо.

- Як діяти людині, яка не може потрапити до ТЦК через відсутність слотів у електронній черзі?

- Електронна черга оновлюється з настанням нової доби — і це найкраща можливість для запису.

Перед записом радимо перевірити, чи покривається ваш запит застосунком Резерв+. Якщо вам потрібно оновити облікові дані, отримати військово-обліковий документ, повторно уточнити адресу, номер телефону, електронну пошту або отримати відстрочку (для людей з інвалідністю з пенсійним посвідченням, студентів, аспірантів, докторантів, батьків трьох чи більше дітей в одному шлюбі) чи направлення на ВЛК — все це краще зробити дистанційно в застосунку. Такий спосіб буде зручнішим для людини та водночас допоможе уникнути зайвого навантаження на ТЦК. Надалі до застосунку додаватимуться й інші функції.

Крім того, питання оновлення даних для багатьох людей вирішується через підприємства, де вони працюють. Роботодавці зобов’язані вести персональні списки військового обліку працівників та передавати їх до ТЦК. Тож людина може уточнити у відділі кадрів свого підприємства, чи ведеться такий облік та чи подаються списки до ТЦК.

Самодіяльність ТЦК? Що про ситуацію каже юрист

Докторка юридичних наук, керівниця адвокатського бюро Наталя Опольська

На думку юристки Наталі Опольської, порядок звернення виключно через "е-Чергу" — наразі нічим не передбачений. Тобто, його потрібно розглядати як сервісну послугу, а не обов’язок. Відтак людині, яку не пускають в ТЦК, потрібно використовувати усі можливі інструменти для захисту своїх законних прав.

- Чи має право ТЦК відмовити відвідувачу, який прийшов на прийом без електронної черги?

- Електронна черга до ТЦК та СП є сервісною послугою, яка мала б спростити як процес виконання обов’язків військовозобов’язаними, так і роботу самих ТЦК. З теоретичної точки зору й аналізу діючого законодавства, ТЦК не має права відмовити відвідувачу, який прийшов без електронної черги для виконання свого обов’язку, наприклад щодо внесення змін щодо військово-облікових даних.

- Чи є якийсь нормативний акт, яким передбачено, що ТЦК приймає відвідувачів виключно через електронну чергу?

- Жоден чинний нормативно-правовий акт не регулює процес явки військовозобов’язаного та прийняття його працівниками ТЦК та СП у визначений спосіб.

В травні 2024 року Міноборони спільно з Командуванням Сухопутних військ запустили електронну чергу до ТЦК та СП. Зроблено це було у зв’язку з численними зверненнями громадян. Однак, є одне "але": не існує норми, яка б фіксувала права та обов’язки як ТЦК та СП, так і військовозобов’язаних відносно електронного запису.

До прикладу наведу дві норми з мобілізаційного законодавства. Зверніть увагу, що в жодній з них не вказано в який спосіб громадянин має з’явитися до ТЦК.

Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" встановлено, що у разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

Крім того, згідно З постановою КМУ №560 від 16.05.2024р., за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії ТЦК та СП заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку.

Наразі законодавством не встановлено прямий обов’язок здійснення попереднього онлайн запису до ТЦК та СП як з метою взяття/зняття з обліку, так і подання документів на відстрочку чи просто оновлення даних.

Оскільки ми не маємо чіткої норми щодо обов’язку особи записатися до онлайн черги, відповідно й не маємо норми, яка регулює право чи обов’язок працівника ТЦК та СП не прийняти військовозобов’язаного без попереднього онлайн запису.

- Як діяти людині, яка не може потрапити до ТЦК через відсутність слотів у електронній черзі?

- Потрібно використовувати усі можливі інструменти для захисту своїх прав. У даній ситуації потрібно враховувати, що оскарження дій чи бездіяльності ТЦК буде тривалим по часу, тому варто запастися терпінням.

Зафіксувати факт відсутності слотів через звернення на цілодобову гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512. Записати номер звернення, щоб з часом моніторити рішення, яке прийнято за результатами його розгляду.

Подати лист-звернення до вашого ТЦК "Укрпоштою" описом вкладення з вимогою призначити дату та час відвідування ТЦК, вказати мету. Отримати відповідь на це звернення самостійно або за допомогою витребування через адвокатський запит.

Якщо у відповіді буде відмова-роз’яснення, таку відмову можна вже оскаржувати до суду.

Крім того, рекомендуємо подати скаргу до обласного ТЦК.

У випадку, якщо ТЦК та СП відмовляється приймати відвідувачів поза електронною чергою, потрібно перш за все зафіксувати своє звернення та відмову, щоб мати можливість її оскарження. Звернення може бути зареєстровано у діловода. Тобто, якщо у ТЦК відмовляють у прийомі та розгляді вашого питання, подавайте звернення щодо прийому чи одразу заяву щодо розгляду відстрочки (чи інше питання з яким ви звертаєтеся до ТЦК) через діловода, зареєструвавши ваше звернення у нього. Вимагайте підпису на вашій копії звернення, для доведення самого факту звернення та відвідування ТЦК.

В подальшому усі ці дії допоможуть довести в суді факт порушення ваших прав.