Не пускают в ТЦК: что делать, когда в электронной очереди нет свободных слотов, советы юриста и ответ Минобороны

В Минобороны уже готовят приказ об электронных очередях в ТЦК, а юристы советуют защищать свои законные права

Как это ни смешно звучит, но в некоторые ТЦК и СП даже при большом желании попасть невозможно. Электронная очередь не выдает свободных слотов, а приход "вживую" ничего не решает: охрана ТЦК просто отказывается пускать посетителей без электронной записи.

"Телеграф" пытался разобраться, что делать человеку, который не по своей вине вынужден фактически нарушать установленный порядок подачи документов в ТЦК, и выяснял, что о ситуации говорят юристы, и как объясняют проблему в Министерстве обороны Украины.

Ты – не пройдешь!

Все помнят, как в прошлом году после введения в действие нового мобилизационного законодательства, устанавливавшего дедлайн для обновления данных военнообязанными, у входов в ТЦК и ЦНАПы стали образовываться гигантские очереди. В них люди могли стоять часами, с самого утра и до позднего вечера, иногда оставаясь даже на ночь. Тогда ответом на ситуацию стало введение электронной записи. Это, казалось бы, сработало, и очереди исчезли.

Однако появилась другая проблема проблема: из-за несовершенства функционала приложения "е-Черга" в ТЦК теперь вообще невозможно попасть.

С такой странной ситуацией столкнулись в январе и феврале посетители РТЦК и СП в Киеве. На входе каждого из таких ТЦК висит объявление, которое безапелляционно указывает, что попасть на прием, например для подачи документов на продление отсрочки, возможно только путем электронной записи через соответствующий ресурс "е-Черга" на сайте Минобороны: https://q.mod.gov.ua. Но, как показала практика, указанный ресурс отказывается работать должным образом – возможность записи на прием в ТЦК просто отсутствует, даже на отдаленный период времени.

Объявления на дверях одного из киевских ТЦК и СП

С подобной проблемой столкнулся, например, уволенный в запас из-за семейных обстоятельств после двух лет службы бывший военный, участник боевых действий, назовем его Владимир. Согласно действующему законодательству, он обязан ежемесячно (синхронно с очередным указом президента о продлении действия военного положения) подавать через ТЦК документы, подтверждающие его право на отсрочку. В этот раз срок подачи пришелся на начало февраля, и, зная, что электронная очередь обычно расписана на недели вперед, он решил заранее выбрать нужную дату через ресурс "е-Черга". Первая попытка зарегистрироваться была еще 8 января.

Но уже тогда система порадовала отсутствием свободных слотов для записи в очередь. Последующие попытки (всего с десяток) с интервалом в несколько дней также не дали результата – ресурс "е-Черга" при попытках входа с самых разных устройств (смартфона, ноутбука и т.п.) продолжал упорно указывать, что " У этого ТЦК и СП нет свободных слотов для записи. Попробуйте зарегистрироваться на следующий день ".

Скриншот приложения е-Черга без имеющихся свободных слотов

1 февраля, когда наступил указанный в документе срок очередной подачи документов, а "е-Черга" продолжала "висеть", Владимир решил прийти в свой районный ТЦК, чтобы не нарушать порядок подачи документов, попытавшись попасть на прием без электронной очереди. Но охрана на входе категорически отказалась пускать посетителя. Здесь же на месте Владимир встретил еще двух "везунчиков", которых не пускали в ТЦК, потому что те не смогли зарегистрироваться через электронную очередь. Один, по его словам, также пришел по вопросам отсрочки, а другой имел вопросы, связанные с медицинскими документами.

Охранник на входе ТЦК не смог ничем помочь Владимиру – мол, это не проблема ТЦК. Разве что порекомендовал попробовать "ловить" свободные слоты в электронную очередь в первые секунды нового дня. Но другие посетители огорчили – их опыт показал, что кейс "первые секунды" не работает. Дежурный в ТЦК, куда Владимир позвонил в попытке прояснить ситуацию, тоже перевел "стрелки" на Минобороны, мол – обращайтесь к ним, как администраторам системы.

С "горячими линиями" Минобороны оказалось не все просто: две основные из них (1512 и 0800500442), куда Владимир пытался звонить несколько дней подряд, перманентно выдавали, что "абонент недоступен". То же и с "горячей линией" относительно деятельности ТЦК (0800301937), где сообщают, что номер недействителен.

В конце концов, третьего февраля Владимиру через несколько часов попыток удалось прорваться на линию 1512. Там вежливая оператор Наталья сообщила, что, к сожалению, конкретно с его проблемой (а проблемой было – как же все-таки попасть в ТЦК) помочь не может. Также не смогла она ответить на вопрос, как действовать в ситуации отсутствия свободных слотов в электронной очереди, и каким нормативным документом обосновано ее безальтернативное использование со стороны ТЦК. В итоге единственное, что смогли сделать на "горячей линии" – сообщить, что если уж ТЦК так решили, то наверняка имеют на это какое-то право. И зарегистрировали обращение (почему-то требуя указать в обязательном порядке номер части, где отслужил Владимир), пообещав предоставить письменный ответ через месяц.

Ситуация для Владимира разрешилась неожиданным образом. 5 февраля, то есть через два дня после звонка на "горячую линию", в ресурсе "е-Черга" для него волшебным образом появились свободные слоты. Причем сразу на несколько дат. Правда, даты эти оказались слишком удалены от срока очередного переоформления отсрочки. В результате из-за очевидных недоработок со стороны администраторов "е-Черги" и странной позиции ТЦК Владимир сможет подать документы только через три недели от установленной даты. И еще несколько недель будет ожидать соответствующего решения со стороны ТЦК.

После рассказа Владимира редакция решила проверить, действительно ли запись через "е-Чергу" является единственной возможностью попасть на прием в ТЦК и СП. И не нашла положений, на которые могли бы опираться территориальные центры комплектования, применяя в своих объявлениях формулировки типа "прием проводится исключительно по электронной очереди". Напротив, на всех официальных государственных ресурсах "е-Черга" позиционируется лишь как средство облегчения жизни для посетителей, но точно не как средство принуждения, в которое превратили ее в ТЦК и СП.

Удобно, легко, и... невозможно. Когда с е-Чергой что-то пошло не так

Также очевидно, что "техническая" проблема с электронной очередью — на стороне Минобороны, которое администрирует соответствующий электронный ресурс "е-Черга". А там, судя по ответу его "горячей линии", не совсем знают, как решить вопрос.

Чтобы выяснить, как правильно действовать человеку в ситуации, когда ему созданы препятствия для доступа к ТЦК и СП, "Телеграф" параллельно обратился к заместителю Министра обороны Украины по цифровизации Екатерине Черногоренко и Наталье Опольской, доктору юридических наук, доценту, руководительнице "Адвокатского бюро Наталии Опольской".

Что говорят в Минобороны

Заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко, фото с ее страницы в Facebook

Заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко отмечает, что в Минобороны знакомы с проблемой перегрузки электронных очередей. И даже говорит, что для решения проблемы готовится соответствующий приказ. А между тем советует, если есть такая возможность, использовать приложение Резерв+. Иначе – пытаться "ловить" свободные слоты с началом новых суток. Также, по ее словам, сотрудники ТЦК могут отказать в приеме посетителю без электронной записи только тогда, когда нет свободных слотов. В противном случае они обязаны его принять.

- Имеет ли право ТЦК отказать посетителю, пришедшему на прием без электронной очереди?

-Если все временные промежутки в электронной очереди на день визита уже заняты, ТЦК имеет право отказать пришедшему без предварительной записи посетителю. Однако если остаются свободные слоты, ТЦК обязан принять такого человека.

– Каким нормативным документом предусмотрено, что ТЦК принимает посетителей исключительно через электронную очередь?

-В 2024 году поручением заместителя министра была внедрена электронная очередь для посетителей ТЦК. Важно отметить, что в поручении речь не идет о приеме исключительно по электронной очереди. Если в очереди есть свободные слоты, человек может попасть на прием без предварительной записи.

Поручение имело целью оперативно внедрить электронные очереди для снижения нагрузки на ТЦК и обеспечения более комфортного обслуживания.

Кроме того, действует Постановление Кабинета Министров Украины №523 от 10.05.2024 г. "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов". Настоящее Постановление содержит понятие других услуг, которые может предоставлять ТЦК, давая возможность оперативно внедрять дополнительные сервисы вроде электронной очереди.

В данный момент Минобороны совместно с Командованием Сухопутных войск разрабатывают Приказ о Порядке работы электронной очереди, а также изменения в постановление №523, которые детализируют понятие электронной очереди.

- Знают ли у Минобороны о проблеме отсутствия слотов и как собираются ее решать? С чем связана эта проблема?

-В Минобороны знают, что электронные очереди заполнены на 100% и не всегда способны оперативно удовлетворить запрос. Это связано с большой нагрузкой на ТЦК и СП.

Первое решение — мобильное приложение Резерв+ , которое облегчает жизнь военнообязанным и служит как онлайн-ТЦК, предлагая все больше услуг прямо в смартфоне, без посещения учреждений.

В Резерв+ почти 4 миллиона пользователей авторизировались, обновили учетные данные, получили электронный военный документ. А свыше 240 тыс. пользователей оформили быстрые онлайн-отсрочки. Это люди с инвалидностью с пенсионным удостоверением, студенты, аспиранты, докторанты, родители троих и более детей в одном браке. Сейчас каждая третья отсрочка оформляется не в ТЦК, а в Резерв+ . Дистанционно, без очередей, в считанные минуты.

Также важно отметить, что электронная очередь работает в пилотном формате. В процессе внедрения был расширен диапазон дат для записи – с нескольких дней до месяца.

В дальнейшем Министерство обороны с участием Командования Сухопутных войск как органа, отвечающего за ТЦК, запланировало полноценное внедрение электронной очереди, а также расширение ее функционала . В частности, это позволит мониторить и анализировать нагрузку на работников ТЦК и влиять на ситуацию — через кадровые решения, расширение штата, пересмотр продолжительности предоставления той или иной услуги.

- Как действовать человеку, который не может попасть в ТЦК из-за отсутствия слотов в электронной очереди?

-Электронная очередь обновляется с наступлением нового времени — и это лучшая возможность для записи.

Перед записью рекомендуется проверить, покрывается ли ваш запрос приложением Резерв+. Если вам нужно обновить учетные данные, получить военно-учетный документ, повторно уточнить адрес, номер телефона, электронную почту или получить отсрочку (для людей с инвалидностью с пенсионным удостоверением, студентов, аспирантов, докторантов, родителей троих или более детей в одном браке) или направление на ВЛК — все это лучше сделать дистанционно в приложении. Такой способ будет более удобным для человека и одновременно поможет избежать излишней нагрузки на ТЦК. В дальнейшем к приложению будут добавлены и другие функции.

Кроме того, вопрос обновления данных для многих людей решается через предприятия, где они работают. Работодатели обязаны вести персональные списки военного учета работников и передавать их в ТЦК. Поэтому человек может уточнить в отделе кадров своего предприятия, ведется ли такой учет и подаются ли списки в ТЦК.

Самодеятельность ТЦК? Что о ситуации говорит юрист

Доктор юридических наук, руководитель адвокатского бюро Наталья Опольская

По мнению юриста Натальи Опольской, порядок обращения исключительно через "е-Чергу" — на данный момент ничем не предусмотрен. То есть его нужно рассматривать как сервисную услугу, а не обязанность. Следовательно, человеку, которого не пускают в ТЦК, нужно использовать все возможные инструменты для защиты своих законных прав.

- Имеет ли право ТЦК отказать посетителю, пришедшему на прием без электронной очереди?

- Электронная очередь в ТЦК и СП является сервисной услугой , которая должна упростить как процесс выполнения обязанностей военнообязанными, так и работу самих ТЦК. С теоретической точки зрения и анализа действующего законодательства, ТЦК не имеет права отказать посетителю, пришедшему без электронной очереди для выполнения своей обязанности, например о внесении изменений в военно-учетные данные.

- Есть ли какой-то нормативный акт, предусматривающий, что ТЦК принимает посетителей исключительно через электронную очередь?

- Ни один действующий нормативно-правовой акт не регулирует процесс явки военнообязанного и принятия его работниками ТЦК и СП таким образом.

В мае 2024 года Минобороны совместно с Командованием Сухопутных войск запустили электронную очередь в ТЦК и СП. Сделано это было в связи с многочисленными обращениями граждан. Однако есть одно "но": не существует нормы, которая бы фиксировала права и обязанности как ТЦК и СП, так и военнообязанных в отношении электронной записи .

К примеру приведу две нормы мобилизационного законодательства. Обратите внимание, что ни в одной из них не указано, каким образом гражданин должен явиться в ТЦК.

Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" установлено, что в случае получения повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки гражданин обязан явиться в указанноев ней место и срок .

Кроме того, согласно постановлению КМУ №560 от 16.05.2024г., при наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период военнообязанные лично подают на имя председателя комиссии ТЦК и СП заявление по форме согласно приложению 4, к которому прилагаются документы.

Законодательством не установлена прямая обязанность осуществления предварительной онлайн записи в ТЦК и СП как с целью взятия/снятия с учета, так и подачи документов на отсрочку или просто обновление данных.

Поскольку у нас нет четкой нормы относительно обязанности лица записаться в онлайн очереди, соответственно и нет нормы, регулирующей право или обязанность работника ТЦК и СП не принять военнообязанного без предварительной онлайн записи .

- Как действовать человеку, который не может попасть в ТЦК из-за отсутствия слотов в электронной очереди?

- Нужно использовать все возможные инструменты для защиты своих прав. В данной ситуации нужно учитывать, что обжалование действий или бездействия ТЦК будет продолжительным по времени, поэтому стоит запастись терпением.

Зафиксировать факт отсутствия слотов через обращения на круглосуточную горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512 . Записать номер обращения, чтобы со временем мониторить решение, принятое по результатам его рассмотрения.

Подать письмо-обращение в ваш ТЦК "Укрпочтой" с описанием вложения с требованием назначить дату и время посещения ТЦК, указать цель. Получить ответ на это обращение самостоятельно или посредством истребования по адвокатскому запросу.

Если ответом будет отказ-разъяснение, такой отказ можно уже обжаловать в суде.

Кроме того, рекомендуем подать жалобу в областной ТЦК .

В случае, если ТЦК и СП отказывается принимать посетителей вне электронной очереди, нужно, прежде всего, зафиксировать свое обращение и отказ, чтобы иметь возможность его обжалования . Обращение может быть зарегистрировано у делопроизводителя. То есть, если в ТЦК отказывают в приеме и рассмотрении вашего вопроса, подавайте обращение о приеме или сразу заявление о рассмотрении отсрочки (или другой вопрос, с которым вы обращаетесь в ТЦК) через делопроизводителя, зарегистрировав ваше обращение у него . Требуйте подписи на вашей копии обращения , чтобы доказать сам факт обращения и посещение ТЦК.

В дальнейшем все эти действия помогут доказать в суде факт нарушения ваших прав.